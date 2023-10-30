北韓小型商船「海上漂流」10天　向南韓巡邏機求救

▲10月24日，4名身分不詳的北韓居民搭乘小型木船，在江原道束草市外海的北方界線附近被南韓發現。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）一艘船隻昨日（29）在東海（日本海）北方界線（NLL）附近失去方向、海上漂流長達10多天，在向南韓海上巡邏機發出請求救援訊號後，南韓方面旋即派出橡皮艇，將礦泉水、杯麵等遞給該艘北韓船隻上的人員。不過，北韓船隻人員表達並無「脫北」的意願，最後於深夜時分被北韓牽引回去。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部指出，南韓軍方海上巡邏機29日下午2時16分（台灣時間下午1時16分），在江原道高城郡以東200公里、北方界線以北3公里的外海上，發現一艘在海面上漂流的北韓船隻，船上搭乘人員對著天空搖晃巨大的白色物體，向南韓軍方海上巡邏機示意、要求救援。

該艘北韓船隻約為10公尺長，經推測是一艘小型商船，而非軍方用船。由於事發地點位於北方界線以北，因此南韓軍方並未登船調查該艘船隻的搭乘人數和乘客身分。

該艘北韓船隻的乘客透露，「我們在海面上漂流長達10天，希望能夠返回北側（指北韓）。」

對此，南韓緊急派出警備艇，而警備艇則出動橡皮艇靠近該艘北韓船隻，基於人道主義救援的立場，向船上人員遞出杯麵、巧克力派、礦泉水等緊急救難食品。

南韓聯合參謀本部表示，「為了能讓在海上遇難的北韓船隻獲得救援，已透過聯合國軍司令部與國際商船通訊網絡，通知北韓相關訊息，同時要求北韓派人救援。」

由於北韓曾於今年4月7日單方面關閉南北韓聯合辦事處的通訊頻道、軍事通訊頻道，導致雙方無法透過上述方式傳遞文件，也因此南韓軍方只能透過聯合國和國際商船通訊網絡的方式間接聯絡北韓，然而卻還是遭到北韓「已讀不回」。

不過，南韓聯合參謀本部今日（30）在例行簡報會議上證實，北韓已於29日深夜將該艘遇難船隻拖引回北韓。

據悉，本月24日才有一艘北韓小型木造船隻，在江原道束草市外海的北方界線附近被發現，船上人員向南韓方面表達「投誠（脫北）意願」。