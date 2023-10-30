「睡午覺」讓腦容量變大、還逆齡6歲！　研究：改善認知能力

▲睡午覺可能有助於認知能力。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一份研究發現，規律午睡可能有助於改善腦部健康與認知能力，與沒有這個習慣的人相比，平均總腦容量增加15.8立方公分，相當於「逆齡」2.6年至6.5年的年紀。這項研究被發表於期刊《睡眠健康》（Sleep Health）。

英國倫敦大學學院、烏拉圭共和國大學研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank Study）數據後，得出上述結果。37萬8932名受試者平均年齡57歲，被區分成基因上更傾向睡午覺的人，與沒有午睡基因的人，互相比較總腦容量、海馬迴容量、反應時間與視覺記憶。

烏拉圭大學博士研究生、研究第一作者帕茲（Valentina Paz）說明，研究結果表明「午睡可能改善腦部健康。具體來說，我們的研究表明，白天時更頻繁打盹，總腦容量會增加」，但海馬迴容量、反應時間跟視覺記憶沒有太大差異。

研究團隊指出，這項發現增加了「習慣性日間小睡對於腦部健康影響」的知識，對於理解老年認知障礙至關重要。但因為他們無法獲知受試者午睡的時間長度，帕茲建議，在下午較早的時段小睡，可能有助於改善認知能力，但還「需要更多研究，檢驗午睡與認知之間的聯繫，並利用其他數據庫與方法複製這些發現。」

英國神經科學協會主席、英國癡呆症研究所組長斯派爾斯─瓊斯（Tara Spires-Jones）並未參與研究，她認為雖然這項研究進行地很棒，卻仍有侷限性，例如英國生物樣本庫受試者都是自我通報，未經過標準檢測，因此可能不完全準確等。