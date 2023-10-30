19歲男「公園隨機揍路人」至少3人受害　被捕坦承：想在抖音爆紅

▲男子想紅，竟然在路人打人。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名19歲男子為了在網路上吸引關注，竟然在公園無端毆打路人，還把相關影片內容分享到網路上，影片流傳後引來網友批評與警方注意，後來19歲男子出面自首，向大眾坦承過錯。

網路上流傳，19歲男子路易斯(Alford Lewis)在休士頓公園Wortham Park內，隨機攻擊路人的畫面。影片中可看到，當民眾悠閒在公園中散步時，穿著紅色帽T的路易斯突然從後方靠近，一拳打在對方頭上，至少攻擊了2人，後來又在另外一支影片中，攻擊一名男子腰部。

影片引發常到公園散步的民眾不滿，有居民向當地媒體表示，「太誇張了，居然無緣無故毆打別人的頭，完全不可接受」、「有夠荒謬，拍攝影片的人腦袋有問題」。

警方後來對影片進行調查，找到拍攝影片的19歲男子路易斯，他坦承，為了在TikTok和YouTube上獲得點閱，才會隨機攻擊路人，結果惡作劇玩過頭，「你知道，我只是犯了一個錯誤，每個人都會犯錯」。

路易斯表示，影片中只有顯示攻擊人的畫面，但沒有顯示他後來與受害者握手、擁抱的畫面，事情爆發後，爸媽對他的行為感到非常失望，他希望他的下場也能對其他網紅達到警惕效果。目前案件仍在調查中，尚不清楚警方是否會提出起訴。