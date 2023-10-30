《孫子兵法》遭美國監獄列為禁書！上萬著作也被擋　太色情也不行

▲美國筆會發現，《孫子兵法》被美國監獄系統列為禁書。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國號稱全球民主自由國家的領頭羊、是民主自由發展的先驅。然而，長期為新聞自由奔走和關注記者安全的非營利組織「美國筆會」卻發現，美國監獄系統竟然將上萬本書籍列為禁書，其中包含《孫子兵法》，而這些書籍被禁止的原因，不外乎是內容涉及色情或是安全議題。

根據《美國之音》，美國筆會（PEN America）於當地時間25日發表一份最新報告，指出美國監獄系統正在禁止、或是限制成千上萬本的書籍，其中有不少大作也包含在禁書名單內，令外媒感到相當震驚，包括《孫子兵法》、繪圖指引書籍《任何人都能作畫：只需簡單步驟就能創造驚人藝術》（Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps）。

馬奎斯（Moira Marquis）撰寫上述報告，他在非政府作家組織「國際筆會」（PEN International）擔任監獄和司法寫作部門高階管理人。她表示，「在這些審查制度的背後，我們所看到的共同邏輯是，某些想法與訊息被視為一種威脅，尤其官方禁止或限制書籍的原因是書本內容涉及敏感的色情與安全議題，不過官方所訂出涉及敏感話題的範圍在定義上相當寬鬆。」

馬奎斯透露，密西根州監獄系統的「限制」書籍名單，包括1998年出版的歷史類小說《自由古巴》（Cuba Libre）、以及1971年由英國作家所發表的歷史劇情小說《豺狼之日》（The Day of the Jackal），其中《豺狼之日》描述1960年代職業刺客謀殺法國時任總統戴高樂的故事，因此這兩本書被以「對制度秩序與安全構成威脅」為由而被監獄系統禁止。

密西根州矯正機關一名發言人透過電子郵件向《美聯社》透露，「《自由古巴》描述參與各種犯罪活動的個人、《豺狼之日》則描述刺殺政治領袖的計劃與實施該類活動的辦法。因此，作為最新限制出版程序的一部份，已經成立一個新的文字評論委員來審查以前列入限制出版名單的項目，確認是否該保存在進書名單、或是直接從名單中剔除。」

《孫子兵法》同樣被佛蒙特州的監獄列為禁書，不過並未證實禁止的原因；至於佛蒙特州同樣禁止一本描述3K黨秘密標誌及誓言的書。

馬奎斯補充，其實國際筆會將美國監獄系統的禁書名單分為兩類，一種是因為可能涉及色情或安全敏感議題而被禁止，然而另一種卻是雖然內容描述中立，但卻因為未經官方允許的發送管道而受到限制，尤其在緬因州、密西根州和其他州的囚犯只能透過特定的供應商獲取書籍，甚至在愛達荷州的監獄舊制僅來自網路商城亞馬遜的書籍。

另外，馬奎斯還透露某些州的聯邦設施只允許寄來的包裹是白色包裝，且禁止免費或拆封使用過的文學作品，尤其預定的收件人在文學作品送達之前，未獲得管理員的批准。

針對上述疑慮，愛達荷州矯正機關某發言人透過向《美聯社》發送電郵解釋，「因為寄給我們的包裹，含有毒品的郵件愈來愈多，因此對包裝進行限制是必要的措施。囚犯可以從授權的供應商或出版商獲取免費書籍和期刊。」

報告還指出，佛州監獄所禁止的書籍是全美最多，超過2.2萬本，而德州監獄也同樣禁止了超過1萬本。