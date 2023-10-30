　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《孫子兵法》遭美國監獄列為禁書！上萬著作也被擋　太色情也不行

▲▼ 美國筆會發現，《孫子兵法》被美國監獄系統列為禁書。（圖達志影像／美聯社）

▲美國筆會發現，《孫子兵法》被美國監獄系統列為禁書。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國號稱全球民主自由國家的領頭羊、是民主自由發展的先驅。然而，長期為新聞自由奔走和關注記者安全的非營利組織「美國筆會」卻發現，美國監獄系統竟然將上萬本書籍列為禁書，其中包含《孫子兵法》，而這些書籍被禁止的原因，不外乎是內容涉及色情或是安全議題。

根據《美國之音》，美國筆會（PEN America）於當地時間25日發表一份最新報告，指出美國監獄系統正在禁止、或是限制成千上萬本的書籍，其中有不少大作也包含在禁書名單內，令外媒感到相當震驚，包括《孫子兵法》、繪圖指引書籍《任何人都能作畫：只需簡單步驟就能創造驚人藝術》（Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps）。

馬奎斯（Moira Marquis）撰寫上述報告，他在非政府作家組織「國際筆會」（PEN International）擔任監獄和司法寫作部門高階管理人。她表示，「在這些審查制度的背後，我們所看到的共同邏輯是，某些想法與訊息被視為一種威脅，尤其官方禁止或限制書籍的原因是書本內容涉及敏感的色情與安全議題，不過官方所訂出涉及敏感話題的範圍在定義上相當寬鬆。」

馬奎斯透露，密西根州監獄系統的「限制」書籍名單，包括1998年出版的歷史類小說《自由古巴》（Cuba Libre）、以及1971年由英國作家所發表的歷史劇情小說《豺狼之日》（The Day of the Jackal），其中《豺狼之日》描述1960年代職業刺客謀殺法國時任總統戴高樂的故事，因此這兩本書被以「對制度秩序與安全構成威脅」為由而被監獄系統禁止。

密西根州矯正機關一名發言人透過電子郵件向《美聯社》透露，「《自由古巴》描述參與各種犯罪活動的個人、《豺狼之日》則描述刺殺政治領袖的計劃與實施該類活動的辦法。因此，作為最新限制出版程序的一部份，已經成立一個新的文字評論委員來審查以前列入限制出版名單的項目，確認是否該保存在進書名單、或是直接從名單中剔除。」

《孫子兵法》同樣被佛蒙特州的監獄列為禁書，不過並未證實禁止的原因；至於佛蒙特州同樣禁止一本描述3K黨秘密標誌及誓言的書。

馬奎斯補充，其實國際筆會將美國監獄系統的禁書名單分為兩類，一種是因為可能涉及色情或安全敏感議題而被禁止，然而另一種卻是雖然內容描述中立，但卻因為未經官方允許的發送管道而受到限制，尤其在緬因州、密西根州和其他州的囚犯只能透過特定的供應商獲取書籍，甚至在愛達荷州的監獄舊制僅來自網路商城亞馬遜的書籍。

另外，馬奎斯還透露某些州的聯邦設施只允許寄來的包裹是白色包裝，且禁止免費或拆封使用過的文學作品，尤其預定的收件人在文學作品送達之前，未獲得管理員的批准。

針對上述疑慮，愛達荷州矯正機關某發言人透過向《美聯社》發送電郵解釋，「因為寄給我們的包裹，含有毒品的郵件愈來愈多，因此對包裝進行限制是必要的措施。囚犯可以從授權的供應商或出版商獲取免費書籍和期刊。」

報告還指出，佛州監獄所禁止的書籍是全美最多，超過2.2萬本，而德州監獄也同樣禁止了超過1萬本。

ET快訊
快訊／國3蘭潭隧道車禍！　5車連環撞
胡瓜爆獨寵她！熊霓宣告主權「我固定班底」　談丁柔安：沒有這麼
10年長跑不夠賺　6銀行斷開「哆啦A夢聯名卡」
竹科工程師壓力大　拿iPhone偷看3女同事如廁
腿長100cm！安芝儇驚喜現身高雄　平口短裙大秀美腿
李奧納多帶新女友開趴　肉貼肉「手伸進內褲」直接開挖
捷運站「電梯下墜」！　民眾困10分鐘：手還在抖...
害丈夫輕生亡！上原多香子再婚又偷吃　出軌企業家小王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屁股破一個大洞！美警摔傷衰染「食肉菌」　肌肉被吃光光

以色列要求撤離加薩醫院　紅新月會：形同殺死400名病患

神秘男到處藏大鈔！40萬人瘋尋寶　他揭真實目的：想讓大家幸福

美眾院議長預告本周推動「以色列援助專款」　未提烏克蘭與台灣

賀錦麗：美軍「不會派作戰部隊」支援以色列或加薩！

以色列狂轟醫院逼撤離！1.4萬人堅持不走　「院子打地鋪」畫面曝

北韓小型商船「海上漂流」10天　向南韓巡邏機求救

飯店開房和4男愛愛「下藥殺人」　33歲女被控連環殺手28重罪落網

傳死訊後首度露面！　普丁「滿臉笑容」會見火箭科學家

伊朗少女搭地鐵疑未戴頭巾陷衝突　昏迷1個月後不治

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

男怕刺青後悔印載具紋身　清楚字樣→超商實測成功

女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

萌娃冰淇淋被姨丈一口吃光　傻眼氣飆台語：尬哇企ㄊㄟ喔

地震！癱瘓貓見媽睡死超驚慌　賣力伸小手拍床呼喊：快逃啊

美台路上開車大不同！　安全閉眼vs只有你睜眼

慈父遭16歲男闖紅燈撞亡　家屬悲痛嘆：他很孝順...

克維斯頭被強襲球打中腦震盪　陳俊秀：覺得內心難過...抱歉

BamBam以為「凍精=切蛋蛋」嚇瘋XD　Jessi傻眼：只拿蟲蟲！..他又困惑了

屁股破一個大洞！美警摔傷衰染「食肉菌」　肌肉被吃光光

以色列要求撤離加薩醫院　紅新月會：形同殺死400名病患

神秘男到處藏大鈔！40萬人瘋尋寶　他揭真實目的：想讓大家幸福

美眾院議長預告本周推動「以色列援助專款」　未提烏克蘭與台灣

賀錦麗：美軍「不會派作戰部隊」支援以色列或加薩！

以色列狂轟醫院逼撤離！1.4萬人堅持不走　「院子打地鋪」畫面曝

北韓小型商船「海上漂流」10天　向南韓巡邏機求救

飯店開房和4男愛愛「下藥殺人」　33歲女被控連環殺手28重罪落網

傳死訊後首度露面！　普丁「滿臉笑容」會見火箭科學家

伊朗少女搭地鐵疑未戴頭巾陷衝突　昏迷1個月後不治

曾跳青潭堰20m深水壩挨轟！跑酷男再挑戰海霸王外牆　IG回應了

克維斯遭強襲球砸中腦震盪　今IG限動報平安：我OK！

Agoda「新北旅宿區」上線！官方推這3家　九份看海、賞星空民宿也有

匯智安全科技發表全球首支加密功能無密碼認證金鑰

《信號》趙震雄收提案「救火許光漢韓出道作」！　取代李善均網叫好

快訊／國3蘭潭隧道5車連環撞　最後一車「1大2小」送醫

KID路上被巧遇！結果「都不是叫我名字」真相超幸福：好啊好啊

候鳥優遊　台東太平溪人工濕地賞鳥趣

快訊／「無卡分期」狂詐大學生！業務員僅限制住居...檢提抗告

于浩威接艾成霸氣樂團主唱　王瞳擊拳力挺：他很勇敢

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

加薩被炸爛　歐盟還在吵加不加S

冰球選手遭「刀鞋割頸」　女友全程目睹

辣模「陳屍自家冰箱」體內驗出毒品

聯合國「以巴停火」投票　美國再投反對

「暗黑海怪」陳屍加州海灘　齜牙咧嘴超恐怖

暴民闖跑道找以色列人　俄達吉斯坦首府機場關閉

西班牙最美公主成年了　穿軍裝入伍照曝光

女飯店開房和4男愛愛　下藥殺人被控28重罪

噁！她住美飯店喝水「聞腥味」驚覺喝下精液

想在抖音爆紅　19歲男公園隨機揍路人

離婚律師勸5大職業別嫁　控制欲強

更多熱門

相關新聞

美萬聖節槍擊案2死18傷　警逮捕22歲槍手

美萬聖節槍擊案2死18傷　警逮捕22歲槍手

美國佛州坦帕周日舉行的萬聖節活動發生槍擊案，造成2人死亡，18人受傷，槍手在活動中朝人群開槍的畫面在網路上流傳，警方後來逮捕到22歲男子菲利普斯(Tyrell Stephen Phillips)到案，指控犯下二級謀殺罪。

CNN：美海軍陸戰隊正向地中海東部移動　

CNN：美海軍陸戰隊正向地中海東部移動　

拜登見王毅「座位安排比照習近平」

拜登見王毅「座位安排比照習近平」

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

「暗黑海怪」陳屍加州海灘　齜牙咧嘴超恐怖

「暗黑海怪」陳屍加州海灘　齜牙咧嘴超恐怖

關鍵字：

北美要聞孫子兵法禁書美國

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小哥哥艾理「百萬粉專被下架」！

陸「陽光玫瑰」跌落神壇　每斤僅剩50元

渣男交往名模女星還偷吃！「小三比她胖3倍」

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

380萬卡友注意！　永豐、一銀明年狠祭「清卡」政策

從33K爬到68K　靠自己29歲「拚下一間房」

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

酷炫女友日本自駕撞車「車頭爛了」！他嚇壞哽咽

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

897萬卡友注意！中信銀加入「清卡戰」　明年生效

姓名統計「家豪」與「淑芬」蟬聯冠軍

陳芳語現身同志遊行！

苗栗市代朱毅君腦幹出血昏迷101天　昨肺炎過世

三寶鬼之迴轉撞騎士　後座女遭輾慘死

快訊／藍白政黨協商4點共識曝光

更多

最夯影音

更多
大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！
男怕刺青後悔印載具紋身　清楚字樣→超商實測成功

男怕刺青後悔印載具紋身　清楚字樣→超商實測成功

女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

萌娃冰淇淋被姨丈一口吃光　傻眼氣飆台語：尬哇企ㄊㄟ喔

萌娃冰淇淋被姨丈一口吃光　傻眼氣飆台語：尬哇企ㄊㄟ喔

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面