以色列要求撤離加薩醫院　紅新月會：形同殺死400名病患

▲ 無家可歸的加薩人在聖城醫院外打地鋪。（圖／巴勒斯坦紅新月會）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩走廊在以色列與哈瑪斯交戰之際持續遭到空襲，以色列要求聖城醫院（Al-Quds Hospital）撤離人員，更接連轟炸周邊建築，但院內有許多病患正接受加護治療，還有上萬名前往避難的平民。巴勒斯坦紅新月會直言，疏散相當於對病患判死刑。

巴勒斯坦紅新月會29日表示，已接到以色列當局警告，要求撤離加薩聖城醫院人員，且自當天上午，醫院50公尺外發生不只一起攻擊行動。當時仍有數百名患者在院內接受治療，據信還有多達1.4萬名加薩居民在裡頭尋求庇護。

Amidst Al-Quds Hospital in #Gaza displaced families seek refuge, bedding down on the ground and in corridors, where the relentless echoes of Israeli airstrikes and bombings almost never fade.#Gazabombing #GazaHospital #AlQudsHospital pic.twitter.com/O7fOjS5GHW — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

《鏡報》指出，以軍在醫院周圍幾波空襲破壞大部分建築，包括一棟公寓。紅新月會曝光的影片可見，許多流離失所的平民在醫院大門外的地板、階梯上打地鋪，但附近不時傳來空襲與爆炸巨響。

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「巴勒斯坦紅新月會有關加薩聖城醫院面臨疏散的通報令人深感擔憂」，「我們重申，不可能在不危及患者性命的情況下疏散醫院。」

紅新月會一名發言人補充，「醫院裡有超過400名患者，其中許多人在加護病房，疏散相當於殺死他們，這就是我們拒絕撤離令的原因。」

此前，以軍周末宣布，與哈瑪斯的戰爭已經進入第二階段，29日稱過去一天內襲擊哈瑪斯在加薩的450個據點。軍方發言人哈加里表示，「我們正逐步擴大在加薩的地面活動及部隊範圍。地面行動很複雜，對我軍也有風險。我們將盡一切力量，從陸海空確保部隊安全，實現戰爭目標。」