以色列要求撤離加薩醫院　紅新月會：形同殺死400名病患

▲ 無家可歸的加薩人在聖城醫院外打地鋪。(圖/巴勒斯坦紅新月會)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加薩走廊在以色列與哈瑪斯交戰之際持續遭到空襲,以色列要求聖城醫院(Al-Quds Hospital)撤離人員,更接連轟炸周邊建築,但院內有許多病患正接受加護治療,還有上萬名前往避難的平民。巴勒斯坦紅新月會直言,疏散相當於對病患判死刑。

巴勒斯坦紅新月會29日表示,已接到以色列當局警告,要求撤離加薩聖城醫院人員,且自當天上午,醫院50公尺外發生不只一起攻擊行動。當時仍有數百名患者在院內接受治療,據信還有多達1.4萬名加薩居民在裡頭尋求庇護。

Amidst Al-Quds Hospital in #Gaza displaced families seek refuge, bedding down on the ground and in corridors, where the relentless echoes of Israeli airstrikes and bombings almost never fade.#Gazabombing #GazaHospital #AlQudsHospital pic.twitter.com/O7fOjS5GHW