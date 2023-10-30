美萬聖節槍擊2死18傷　 槍手狂開40槍「街上滿地血」警逮捕22歲男

▲美國萬聖節活動發生槍擊事件。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州坦帕周日舉行的萬聖節活動發生槍擊案，造成2人死亡，18人受傷，槍手在活動中朝人群開槍的畫面在網路上流傳，警方後來逮捕到22歲男子菲利普斯(Tyrell Stephen Phillips)到案，指控犯下二級謀殺罪。

事件美國當地時間29日凌晨3時發生在坦帕宜博市(Ybor City)鬧區，從網路上流傳影片可看到，當眾人在街上慶祝萬聖節活動時，突然有槍手在街上開槍，嚇得許多民眾在街上逃跑，還有人中槍當場流出鮮血。

BREAKING: Multiple people shot in a #shooting in Ybor City neighborhood in #Tampa, Florida



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有目擊者表示，他們看到槍手朝人群瘋狂開槍，感覺至少開了40多槍，引發民眾踩踏事件。當地居民威爾森(Emmitt Wilson)則向媒體表示，他接到電話通知，得知14歲兒子伊利亞(Elijah)是罹難者，「這一切對我來說太瘋狂了，我甚至不覺得我現在人在這裡，希望警方趕快抓到凶手」。

坦帕警察局長伯考(Lee Bercaw)表示，至少有2名槍手在現場朝人群開槍，事件造成一名男子當場死亡，另外一人送醫搶救後身亡，分別是14歲與22歲男子，目前已逮捕到其中一名嫌犯，是22歲男子菲利普斯，正在尋找另外一名槍手的下落。

美國印第安納波利斯(Indianapolis)29日凌晨也發生槍擊事件，警察抵達現場時，發現一名被槍殺的婦女當場死亡，並且現場找到多把手槍，事件造成1人死亡、8人受傷。