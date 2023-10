美萬聖節槍擊2死18傷　 槍手狂開40槍「街上滿地血」警逮捕22歲男

▲美國萬聖節活動發生槍擊事件。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州坦帕周日舉行的萬聖節活動發生槍擊案,造成2人死亡,18人受傷,槍手在活動中朝人群開槍的畫面在網路上流傳,警方後來逮捕到22歲男子菲利普斯(Tyrell Stephen Phillips)到案,指控犯下二級謀殺罪。

事件美國當地時間29日凌晨3時發生在坦帕宜博市(Ybor City)鬧區,從網路上流傳影片可看到,當眾人在街上慶祝萬聖節活動時,突然有槍手在街上開槍,嚇得許多民眾在街上逃跑,還有人中槍當場流出鮮血。

BREAKING: Multiple people shot in a #shooting in Ybor City neighborhood in #Tampa, Florida



Re-upload after a watermark has not been removed pic.twitter.com/ohrBLK9Hec