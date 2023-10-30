機師想關引擎害死全機！妻曝「罹憂鬱症5年」：怕還不起房貸不敢說

▲艾默爾森因為想關引擎害死全機而被控83項企圖謀殺罪。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國阿拉斯加航空的休假機師艾默爾森（Joseph Emerson）此前搭乘公司從華盛頓飛往舊金山的航班時，竟一時衝動想要關掉飛機引擎，險些害全機83人送命。如今，他的妻子坦言，丈夫其實患有精神疾病，但他卻因為害怕自己被停飛而拒絕向公司坦承病情。

據《紐約郵報》報導，艾默爾森的妻子透露，丈夫在一位親密的朋友5年前去世後，就變得十分情緒化，不久後還患上了憂鬱症，但卻因為害怕被公司停飛而拒絕將病情告訴其他人。

她指出，「丈夫告訴我他患上憂鬱症後，我就勸他應該和別人談談這件事，但他卻告訴我『我不能失業，我們還有房貸要還，如果我把病情告訴他們的話，我們就會面對更多困難，我們承擔不起』，但我沒想到後來居然發生了這樣的事」。

▲艾默爾森因擔心還不起房貸而不敢將病情告訴他所任職的阿拉斯加航空。（圖／翻攝臉書Alaska Airlines）

現年44歲的艾默爾森22日在休班時，乘坐公司的班機從華盛頓飛往舊金山，不料卻在飛行途中試圖關閉正在飛行中的飛機引擎，遭班機的正副機師合力壓制後在降落時被警方逮捕。艾默爾森據說曾告訴一名警官，他過去6個月一直處於憂鬱狀態。

報導稱，負責頒發飛行員執照的美國聯邦航空管理局（FAA）允許飛行員上報自身的心理健康與身體問題，但一旦這些飛行員的身心出現狀況，他們將會被停飛並強制接受廣泛檢查，才能被允許再次飛行。

航空醫生布魯（Brent Blue）表示，「對飛行員而言，重回駕駛艙並不是一個容易的過程，他們必須經過精神病學家和神經心理學家的評估才行，因此相關規定可能會讓飛行員不敢向FAA坦承自己遇到的問題。」

據悉，各家航空公司允許飛行員因長短期失能而申請休假，但休假期間他們通常只能領半薪，對飛行員的生計造成影響。美國國家醫學圖書館2016年的一項研究顯示，有12.6%的商業航空公司飛行員患有一定程度的憂鬱症，其中有超過4%的飛行員曾有自殺念頭。