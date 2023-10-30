以色列坦克大軍來了！整排戰車壓境加薩西岸　路透：要包圍加薩市

▲以軍坦克壓境加薩。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列在切斷加薩通訊和網路後，於29日宣布展開「第二階段」攻勢，逐步擴大地面活動，並襲擊了加薩走廊450多個軍事目標。隨後，以色列國防軍釋出了坦克壓境加薩西岸的畫面，曝露以方打算包圍加薩市的意圖。

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

路透社指出，由於加薩如今的通訊和網路有限，因此人們始終無法探知戰爭進入第二階段後的狀況。以色列29日公開部分照片，顯示以軍的坦克車隊已開進加薩西岸，網上也有部分照片顯示，以色列士兵正在加薩揮舞以色列國旗。

מרגש: דגל ישראל מונף בלב עזה pic.twitter.com/5ii0xXEs74 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 28, 2023

路透社無法核實以方和在網上曝光的這一系列照片，但報導稱，以軍的動態透露了以色列想要包圍加薩主要城市的意圖。

以色列國防軍目前已襲擊加薩走廊的450多個軍事目標，其中包括作戰指揮中心、觀察哨和反坦克飛彈發射站。加薩居民透露，目前當地的通訊和網路似乎正在慢慢緩解，但此一現象還是嚴重阻礙了救援傷亡者的行動，而哈瑪斯政府和指揮中心所在的加薩城北部情況更糟。