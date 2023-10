以色列坦克大軍來了！整排戰車壓境加薩西岸　路透：要包圍加薩市

▲以軍坦克壓境加薩。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列在切斷加薩通訊和網路後,於29日宣布展開「第二階段」攻勢,逐步擴大地面活動,並襲擊了加薩走廊450多個軍事目標。隨後,以色列國防軍釋出了坦克壓境加薩西岸的畫面,曝露以方打算包圍加薩市的意圖。

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q