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《二十五》金泰梨原型遭騙婚！「財閥未婚夫」是女生　行騙坐牢詐3億

▲▼南賢喜為「南韓名劍」，2008年出戰北京奧運曾奪下銀牌。（圖／CFP）

▲南賢喜為「南韓名劍」，2008年出戰北京奧運曾奪下銀牌。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年43歲的南韓知名女子擊劍運動員南賢喜（남현희），過去曾在亞運和奧運，為南韓奪下團體與個人女子的花劍金牌、銀牌，華麗的戰績令她在南韓打響知名度，是韓劇《二十五，二十一》女主角的原型；然而最近她卻淪為「詐欺爭議」的受害者，因為她的未婚夫並非海歸財閥私生子，就連性別也是貨真價實的女性。

南賢喜是韓劇《二十五，二十一》由金泰梨飾演的女主角羅希度的故事原型，1981年出生的她在就讀高中時，就以優秀的擊劍能力而成為南韓奪牌的希望。2004年以國家代表身分參賽雅典奧運，並於2006年杜哈亞運、2008年北京奧運先後奪得團體與個人女子的花劍金牌、銀牌。

▲▼雷／《二十五》弟弟嫌他：全身魚腥味！南柱赫眼神都是戲逼哭劇迷。（圖／翻攝自Netflix）

▲韓劇《二十五》由金泰梨飾演的羅希度，其角色原型為南韓知名擊劍女選手南賢喜。（圖／翻攝自Netflix）

儘管南賢喜曾有交往10年的青梅竹馬當男友，最後卻選擇和南韓國家代表隊自行車選手孔孝錫結婚，雙方膝下育有1名11歲的女兒。然而，南賢喜卻於今年8月透過社群網站宣布離婚的消息，同時還向外界透露，目前已經有新對象，表示對方是「非常真實、且盲目以愛情滋潤對方的人」。

這個人，就是南賢喜日前宣布的（前）未婚夫、也是目前被外界認定為詐騙慣犯的28歲女子全青鳥（전청조，漢字姓名已透過身分證核實）。事實上，雙方之間年齡差距達15歲。

▲▼南賢喜（左）、全青鳥才於23日接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

▲南賢喜（左）、全青鳥才於23日接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

　＊接受《女性朝鮮》專訪

南賢喜、全青鳥接受韓媒《女性朝鮮》的獨家專訪，該則報導於10月23日刊出，全青鳥以南賢喜「未婚夫」的身份受訪，並透露雙方正在籌備婚禮。報導在標題中以「小15歲的財閥三代」的身份來描述男方（實際應為女跨男）全青鳥。

全青鳥聲稱，自己從小在美國出生、長大，長年以來往返美韓兩地，在紐約受訓成為賽馬選手，並在無數次比賽奪下冠軍，然而因為腿部嚴重受傷等因素，最後選擇於19歲退役，之後進入全球知名IT企業工作、累積企業經營經驗，並回到南韓國內開設體能藝術心理學禮節培訓學院，以兒童為主要授課對象。

南賢喜、全青鳥在《女性朝鮮》回憶兩人相識、相戀過程，表示當初是全青鳥因為某交際場合需要比賽擊劍，才決定聯絡南賢喜，希望接受對方的擊劍特訓。當時南賢喜認為，全青鳥是一名外表清秀的「富家公子」，且容易在受訓時裝累。兩人在過程中擦出愛的火花，全青鳥向南賢喜提議在工作上合夥。

▲▼南賢喜（左）、全青鳥才於23日接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

▲南賢喜（左）、全青鳥才於23日接受專訪，宣布即將結婚的消息。（圖／翻攝自女性朝鮮）

在《女性朝鮮》專訪中，兩人也談及因為雙方成長背景、價值觀不同而所產生的摩擦，包括全青鳥習慣在保鑣包圍的環境、而南賢喜卻對此感到不習慣。同時，全青鳥也透露，他讓南賢喜、南賢喜11歲的女兒入住他在首爾樂天世界塔內「SIGNIEL」的高層豪華住宅，南賢喜母女倆「走進他的生活」，對於構築三人共組家庭的未來生活感到期待。

然而，一切全部淪為泡影。因為網友們在看完相片中全青鳥的外貌特徵、身材後，質疑全青鳥恐怕並非「貨真價實」的男性。對此，韓媒《Dispatch》10月25日透過報導單獨揭露，其實全青鳥的生理性別確實為女性，因為身分證字號後碼標示性別的數字顯示為女性所代表的2、而非男性所代表的1。

▲▼全青鳥的身分證，其身分證字號性別顯示碼為代表女性的2。（圖／翻攝自韓網）

▲全青鳥的身分證，其身分證字號性別顯示碼為代表女性的2。（圖／翻攝自韓網）

　＊《Dispatch》揭露的詐欺人生

《Dispatch》揭露，全青鳥根本不是某飯店財閥會長的私生子、也並非賽馬選手，甚至就連性別也是偽造，是擁有多項前科的詐欺慣犯，光是受害者就有7人，詐騙所謀取的不法所得高達3億韓元。就連受害者也承認，全青鳥口才相當好，擁有把對方騙得團團轉的能力。

2018至2019年，全青鳥在濟州島時透過交友戀愛App，不是偽裝成男性詐騙對方投資、不然就是以女性身分向男性被害者展開熱烈追求攻勢，或是聲稱自己是PARADISE 集團的會長私生子，以在京畿道平澤市購買新婚住處為由，向對方騙取2300萬韓元，在資金到手後便消失得無影無蹤，光是報導提到的犯罪件數就高達7件，被害者因為她的花言巧語，最終背上數千萬、甚至數億韓元的貸款。

仁川地方法院曾於2020年12月11日，判處全青鳥2年3個月徒刑。

▲▼南韓網友肉搜全青鳥就讀高中時的照片。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友肉搜全青鳥就讀高中時的照片。（圖／翻攝自韓網）

　＊南賢喜終於認清詐騙事實

針對以上爭議，南賢喜今日（30）上午接受CBS電台廣播節目《金賢貞的新聞秀》，描述自己慘遭全青鳥「詐騙」的過程，包含首先以女性身份接觸自己的全青鳥，曾聲稱自己罹患絕症壽命只剩半年，過程中還特意吐血給她看，某天突然表明自己在接受睪丸移植後，變性為能繁衍下一代的男性，甚至還積極求愛，要求發生性關係。

事後，當她向全青鳥提議要驗孕，要求對方幫買驗孕棒時，對方竟交給她20多支已開封過的驗孕棒，讓自己以為懷有全青鳥的孩子，最後透過家人的協助下購買未動過手腳的全新驗孕棒，才得知自己並未懷有身孕。

另外，南賢喜也表示，全青鳥在交往期間曾以贈送名牌包包、進口豪華休旅車賓利Bentayga、無線頭戴式耳機，儘管自己已多次表示不願收到高價禮物，最後卻「勉為其難」接受。

▼南賢喜30日接受廣播節目專訪時淚灑電台。

根據韓媒《Channel A》報導，南賢喜今年8月曾透過Instagram發布限時動態，照片是賓利Bentayga的車鑰匙，當時她甚至還表示，「謝謝鳥鳥（Jojo，全青鳥的綽號）」。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，首爾市江西區區議員金敏碩（音譯）認為，南賢喜不排除是全青鳥在詐騙工作中的共犯，因此已於28日前往首爾警察廳遞交陳情書，要求警方調查南賢喜、全青鳥等6人是否為詐欺共犯。

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