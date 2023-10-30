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國人之光！凱特王妃愛包來自台灣 王思涵打造品牌顛覆MIT想像

文／中央社記者陳韻聿倫敦29日專電

被視為時尚指標的英國凱特（Kate）王妃曾至少6次手拎Grace Han品牌皮包出席公開場合，品牌創辦人是來自台灣的王思涵（Grace）。她近日告訴中央社，顛覆各界對「台灣製造」的想像是她一大心願。

根據公開資料，凱特首次手拎Grace Han品牌包現身是在2020年10月，當時她出席倫敦一場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關公益活動。

同年12月，凱特巡迴英國各地感謝疫情期間第一線工作人員的辛勞。兩年後，2022年9月，她參加英格蘭東部一場向已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致敬的活動，隨後首度以「威爾斯王妃」（Princess of Wales）、即王儲妃身分訪問威爾斯。今年3月，她造訪倫敦一個穆斯林中心、瞭解該中心為土耳其和敘利亞大地震募款狀況。凱特在以上幾個行程都攜帶Grace Han的「情書」（Love Letter）系列包款。

「情書」系列的包蓋形體設計取自信封封口，輪廓曲線猶如書寫或收到情書時，不經意上揚的嘴角。Grace說，她認為凱特理解「情書」的意涵：把愛傳出去，因此都是在表達關懷、情感傳承的場合使用這個包款。

值得一提的是，Grace Han在英國被視為「在地品牌」，但除了Grace是台灣人，大約自4年前起，所有產製工作也在台灣完成，且是在傳統產業重鎮彰化。

Grace一向將打造皮包視同「藝術創作」，而協助她將理念化為實際的，除了有與她合作多年、專業經驗達50年的兩位被她推崇為「國寶級」的女性師傅，還有成員以20多歲年輕人為主、以彰化為根據地的工藝團隊。

提到這些年輕人，Grace眼睛一亮。她說，這些新一代皮具工藝師很有追求卓越的熱誠，讓她想到年輕時在皮包工坊實習，熱切想扎實學好打版、裁皮、針車、修邊、塗膠等製包基本功的自己。

Grace大學依父親心願修習經濟學，但受母親、畫家王陳靜文的影響，始終對藝術有濃厚興趣。在倫敦學習時尚繪畫後，她偶然接觸到皮革，並在親手打磨、雕塑皮件的過程中，深切體會這是最適合她的創作媒材。

2011年，她創立Grace Han；其中，Han取自她中文姓名的「涵」，有包容、開放之意。

2019年，她在有近兩百年歷史的倫敦奢侈品「哈洛德百貨公司」（Harrods）一帶設立Grace Han第一家旗艦店，但很快遭遇疫情打擊、陷入低潮。

然而，也是因為疫情被迫暫時停業、直到本月27日重新開張的過去這幾年，讓她萌生將產製基地完全移回台灣，並善用沉潛階段與團隊精進工藝、發展獨家技術的念頭。Grace認為，幾年的蟄伏讓品牌底蘊更厚實。

Grace接受中央社採訪時說，「我很想顛覆許多人對MIT（Made in Taiwan，台灣製造）的印象」。

她提到，台灣其實有很多奢侈品、時尚精品工藝人才，「只要堅持品質，無論生產地在哪裡，都能有很棒的結果」；「我希望把核心技術留在台灣，也期待大家注意到，這些都是台灣做的」。

將生產基地移回台灣也讓Grace可以有效率把關每一道工序、每一個品質細節。她回憶，在籌備旗艦店的近8年期間，她曾與多家義大利工坊洽談製包合作，但屢碰軟釘子，遭抱怨工序太繁複、人工成本太高，來回溝通煞費心思。

熬了幾年，好不容易有足夠作品撐起一家店，卻在開店後很快被迫停業，Grace曾懷疑是否該堅持下去，直到2020年凱特拎著她的包亮相，讓她彷彿在黑暗中看見曙光，「好像在夢裡」。

Grace回憶，旗艦店還在裝修時，凱特一位造型師突然來電，提到她路過旗艦店、對品牌非常有興趣，希望能獲得一套型錄。

待凱特挑選了想購買的款式，Grace說，她戰戰兢兢親自將「情書」手提包送至宮殿。一年多後，她才偶然在網路上看見凱特拎著「情書」；過沒多久，她接到凱特助理來電，希望她繼續努力，「我們很喜歡妳的設計」。

獲凱特青睞後，選用Grace Han的名人包括前英國首相強生（Boris Johnson）的夫人凱莉（Carrie）、故日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠、英國女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等。安倍昭惠7月訪台時即攜帶Grace Han「芭蕾課」（Ballet Lesson）系列包款。

不過，Grace說，客戶是否為名人，對她而言並非最重要。她說，曾有一位來自澳洲的客戶來信，提到他購買「情書」手提包紀念已逝妻子、每天在家欣賞「情書」就彷彿看見日夜思念的愛人，「這樣令人感動的回饋，就是我繼續創作的動力」。

除了旗艦店重新開張、推出新款包，Grace近日也以特別推出、「僅此一件」的系列新作參加為期至11月4日的「倫敦亞洲藝術展」（Asian Art in London），是該展1998年創設以來，罕見以皮包參展的藝術家。

一如在旗艦店，Grace在藝術展也將自己與母親生前創作共同呈現、相互呼應。她說，倫敦是她與曾在此學畫的母親共享的美好回憶，這是她選擇在倫敦開第一家店的原因之一；而常見於她品牌皮包的折疊設計則傳達她對母親層層疊疊的情感與思念。

母親2007年過世，Grace回憶，當她2019在旗艦店首次掛上母親遺作、彌補母親生前未能在倫敦展出作品的遺憾，她真的忍不住，激動流下眼淚。

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