加薩難民闖倉庫搶糧食！33卡車運「史上最多」物資入境　破8000死

▲載著救援物資的卡車停在加薩邊境。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

此次以巴衝突中已有超過8000名巴勒斯坦人死亡。而29日有33輛裝載救援物資的大卡車駛入加薩地區，這是以色列與哈瑪斯開戰以來規模最大的救援車隊，然而駐守當地的人道救援工作者直言，有數千人闖入倉庫內搶走大量糧食與衛生用品，導致援助仍遠遠不足。

根據《美聯社》報導，加薩衛生部公布最新數據，截至目前為止已有超過8000名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是未成年者與婦女。如此大量的傷亡人數更是創下以色列與巴勒斯坦爆發衝突數十年以來的最高數字。

▲加薩走廊遭以色列轟炸，累計造成8000多人死亡。（圖／路透社)



自從哈瑪斯突襲以色列南部造成上千人死亡後，以色列當局隨即封鎖加薩地區，禁止物資進入，導致當地醫療資源嚴重不足，此舉更是被批違反人道主義。而在經過協調後，29日有33輛載著水、食物以及藥品等救援物資的大卡車從埃及過境點拉法進入加薩走廊，這也是衝突爆發後，規模最大的救援車隊。

以色列軍方29日指出，在過去的24小時內，以軍襲擊了450個哈瑪斯據點，包含哈瑪斯指揮中心、反坦克導彈發射陣地等。國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，有數十名哈瑪斯武裝分子被擊斃。哈加里強調，地面進攻正在持續加強，因此再次呼籲加薩居民往南移動，以獲得食物、水以及藥品等物資。

▲加薩走廊大量難民衝進聯合國倉庫搶奪糧食。（圖／路透社）



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）直言，歷經3周的戰爭以及以色列對加薩的嚴密包圍後，當地社會秩序開始崩壞，其中大量難民襲擊救援物資倉庫成為嚴重問題。

UNRWA發言人（Juliette Touma）圖碼說，有4個放置救援物資的倉庫28日遭搶。根據世界糧食計劃署 （World Food Programme）指出，每個倉庫約存放80噸糧食，但每天至少要有40輛卡車運送糧食進入加薩，才能夠滿足日益增加的糧食需求。

美國總統拜登表示，29日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，已向對方重申，有必要立即大幅增加人道救援，以滿足加薩平民的需求。對此，以色列當局表示，他們將盡速允許更多人道救援進入加薩。