至少20傷！俄暴徒衝跑道「找以色列人」　達吉斯坦機場緊急關閉

▲暴徒衝上機場跑道,試圖尋找以色列人。(圖/達志影像/美聯社,下同。)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯達吉斯坦共和國(Dagestan)一群暴徒直闖首府馬哈奇卡拉(Makhachkala)機場,試圖尋找以色列人,一些人突破路障、衝上跑道,另一些人抗議以色列對加薩走廊的行動。安全部隊緊急關閉機場,幾小時後才控制局勢。據悉,此事件導致至少20人受傷。

Protesters stormed the runway



In the video the steward of one of the flights that arrived in Makhachkala asks passengers to urgently return back to the plane. pic.twitter.com/HXKfO7Wnhi