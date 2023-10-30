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至少20傷！俄暴徒衝跑道「找以色列人」　達吉斯坦機場緊急關閉

▲▼俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）一群暴徒直闖首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場，試圖尋找以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴徒衝上機場跑道，試圖尋找以色列人。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）一群暴徒直闖首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場，試圖尋找以色列人，一些人突破路障、衝上跑道，另一些人抗議以色列對加薩走廊的行動。安全部隊緊急關閉機場，幾小時後才控制局勢。據悉，此事件導致至少20人受傷。

▲▼俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）一群暴徒直闖首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場，試圖尋找以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

根據社群媒體流傳影片，示威者多為年輕人，有人揮舞巴勒斯坦旗幟、砸破玻璃門，一邊跑過機場一邊大喊「真主至大」，甚至有人試圖靠近飛機，但乘客仍安全地留在座位上。根據航班追蹤網站FlightRadar24，客機機尾的識別碼可以驗證它確實來自以色列。

《路透社》報導，這架紅翼航空（The Red Wing Airlines）從特拉維夫（Tel Aviv）出發，當地時間7時17分抵達馬哈奇卡拉，未料遇上親巴勒斯坦抗議。

俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）說明，安全部隊已於晚間10時20分前移除示威者，機上乘客也都在「安全的地方」，但機場將會持續關閉至11月6日，因此不少航班被迫改道，俄羅斯調查委員會也下令發動刑事調查。

當地衛生部門證實，這起事件中約有20人受傷，包括警察與平民，其中2人情況嚴重。當地緊急事務官員透露，鄰近的卡巴爾達-巴爾卡爾共和國（Kabardino-Balkaria）一座正在建造的猶太中心遭人縱火，2起事件相隔不到一天。

▲▼俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）一群暴徒直闖首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場，試圖尋找以色列人。（圖／路透）

▲機場內部也有大量人潮抗議以色列對加薩走廊的行動。（圖／路透）

馬哈奇卡拉是北高加索地區擁有大量穆斯林的幾個地區之一，達吉斯坦領袖已經呼籲保持冷靜，但克里姆林宮尚未回應此事。《路透社》指出，俄羅斯一直試圖與衝突各方保持聯繫，卻因邀請哈瑪斯代表團訪問莫斯科而激怒以色列。以色列外交部於29日召見俄羅斯大使。

與此同時，以色列總理辦公室與外交部發布聯合聲明，宣稱正在密切關注當地局勢，也呼籲俄羅斯當局保護管轄範圍內的以色列人與猶太人，「以色列希望俄羅斯法律當局保護以色列公民與猶太人的福祉，不論他們身在何處，並對暴徒直接針對猶太人與以色列人的瘋狂煽動行為採取強力行動。」

 
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