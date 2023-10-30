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月球真實年齡44.6億歲！　比已知還老4000萬歲

▲月亮,月球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲月球真實年齡比已知還老。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

月球作為地球最大的衛星，自古以來存在並影響人類生活方方面面，而當年登月的阿波羅17太空人們，帶回的月球石頭其實就暗藏著一個秘密─月球的真實年齡。

阿波羅17號是美國太空總署（NASA）阿波羅計畫中，11個任務的最後一個任務，也是人類第六次、最近一次成功登陸月球的計畫。

CNN報導，阿波羅於1972年成功降落在月球表面，太空人將表面的石頭樣本帶回地球超過50年後，今日的科學家在月球塵埃中檢測到了晶體，揭露了月球的實際年齡，遠比先前認為的還要再早4000萬年。

月球最初形成，是一顆大如火星的星體撞上地球，碎出一大塊石頭飄向太空，石頭進入進入地球軌道後變成了衛星，也就是今天我們知道的月球。根據阿波羅17帶回的樣本，最新分析顯示，鋯石晶體是距今44.6億年前月球冷卻時形成的。

由於分析方法不同，估算結果也會有較大落差，德國航太中心研究人員2020年發布的計算結果顯示，月形約於44.25億年前形成，正負誤差2500萬年。

格拉斯哥大學地球科學助理研究員葛利兒（Jennika Greer）表示，當你有辦法證明手上拿的石頭，正是我們目前所知月球最古老的一部分時，是很驚喜的。

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