G7呼籲取消對日本食品進口限制　中國回應：勿堅持雙重標準

▲G7呼籲應立即取消對日本食品的進口限制。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）公開聲明譴責將「經濟依賴武器化」的行為，應立即取消對日本食品的進口限制。中國則回應，G7的行為才如同經濟脅迫，不要頑固地堅持雙重標準。

根據《路透社》報導，G7周末在大阪舉行貿易部長會議，並在會後發表長達10頁的聯合聲明，雖未直接提及中國，但譴責了中國透過貿易日益增強的經濟脅迫，「我們譴責將經濟依賴武器化的行為，並致力於建立自由、公平和互利的經濟貿易關係，強烈要求立即取消任何不必要的貿易限制措施。」

日本8月開始向太平洋排放福島核電廠廢水，中國因此全面暫停從日本進口水產類，儘管日本和美國稱這些限制不公平，但俄羅斯在本月初也宣布了類似的限制措施。

中國駐日本大使館回應，G7的行為才如同經濟脅迫，敦促其不要頑固地堅持雙重標準，而是採取實際行動維護正常的國際貿易和投資秩序，「G7成員國破壞了公平競爭環境，破壞了全球生產和供應鏈的安全與穩定。」

G7成員國包含美國、日本、德國、英國、法國、義大利與加拿大。在烏俄問題上，G7譴責俄羅斯在入侵烏克蘭後破壞了該國的糧食出口設施，且單方面退出黑海穀物協議談判；G7未特別提及以巴衝突，僅表示希望各界關注人道救援物資跨境運送時遇到的挑戰。