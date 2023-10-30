以色列再空襲黎巴嫩、敘利亞　約旦要求美國部署「愛國者飛彈」

▲以色列再空襲黎巴嫩、敘利亞。（圖／翻攝自X／IDF）



記者張方瑀／綜合報導

以色列證實，軍方再度襲擊了敘利亞和黎巴嫩境內的目標，包含恐怖主義組織的軍事基礎建設，同時擊毀了飛彈的發射器。隨著以色列周邊衝突不斷升級，鄰國約旦也要求美國部署愛國者防空系統，以加強其邊境防禦。

בתגובה לשיגורים: צה״ל תקף את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה



מטוס קרב של צה״ל תקף לפני זמן קצר את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה לעבר שטח ישראל אמש pic.twitter.com/IBJ3So7vq0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

根據衛報、路透社報導，以色列國防軍（IDF）在社群網站X（前身為推特）公布一段攻擊影片，證實以軍襲擊了黎巴嫩境內的真主黨目標，包含指揮恐怖主義的基礎設施，還有該組織的軍事基礎設施，而另一架戰鬥機則級毀了敘利亞境內的飛彈發射器。

כלי טיס של צה״ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים לעבר שטח מדינת ישראל מוקדם יותר היום.



בין המטרות שהותקפו, תשתיות להכוונת טרור ותשתיות צבאיות של הארגון pic.twitter.com/lckMGgckkV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

以色列軍方強調，這兩起攻擊都是針對該地區向以色列境內發射導彈的回應。黎巴嫩真主黨（Hezbollah ）則表示，他們在黎巴嫩南部用地對空飛彈擊毀一架以色列無人機，這也是該組織首次對外宣布的「戰果」。

隨著以色列周圍衝突升級，鄰國約旦則呼籲美國提供愛國者防空系統，協助邊境防禦，約旦軍方發言人希亞里准將（Brigadier General Mustafa Hiyari）向國家電視台表示，「我們要求美方用愛國者防空系統幫助我們加強防禦。」

事實上，約旦也是美國外國軍事資金最大的接受國之一，每年高達數億美元，