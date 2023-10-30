以色列再空襲黎巴嫩、敘利亞　約旦要求美國部署「愛國者飛彈」

▲以色列再空襲黎巴嫩、敘利亞。（圖／翻攝自X／IDF）
記者張方瑀／綜合報導
以色列證實，軍方再度襲擊了敘利亞和黎巴嫩境內的目標，包含恐怖主義組織的軍事基礎建設，同時擊毀了飛彈的發射器。隨著以色列周邊衝突不斷升級，鄰國約旦也要求美國部署愛國者防空系統，以加強其邊境防禦。
בתגובה לשיגורים: צה״ל תקף את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023
מטוס קרב של צה״ל תקף לפני זמן קצר את המשגרים מהם בוצעו השיגורים משטח סוריה לעבר שטח ישראל אמש pic.twitter.com/IBJ3So7vq0
根據衛報、路透社報導，以色列國防軍（IDF）在社群網站X（前身為推特）公布一段攻擊影片，證實以軍襲擊了黎巴嫩境內的真主黨目標，包含指揮恐怖主義的基礎設施，還有該組織的軍事基礎設施，而另一架戰鬥機則級毀了敘利亞境內的飛彈發射器。
כלי טיס של צה״ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון, בתגובה לשיגורים לעבר שטח מדינת ישראל מוקדם יותר היום.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023
בין המטרות שהותקפו, תשתיות להכוונת טרור ותשתיות צבאיות של הארגון pic.twitter.com/lckMGgckkV
以色列軍方強調，這兩起攻擊都是針對該地區向以色列境內發射導彈的回應。黎巴嫩真主黨（Hezbollah ）則表示，他們在黎巴嫩南部用地對空飛彈擊毀一架以色列無人機，這也是該組織首次對外宣布的「戰果」。
隨著以色列周圍衝突升級，鄰國約旦則呼籲美國提供愛國者防空系統，協助邊境防禦，約旦軍方發言人希亞里准將（Brigadier General Mustafa Hiyari）向國家電視台表示，「我們要求美方用愛國者防空系統幫助我們加強防禦。」
事實上，約旦也是美國外國軍事資金最大的接受國之一，每年高達數億美元，
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