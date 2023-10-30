以色列擴大加薩地面行動　哈瑪斯：正與以軍激戰

▲以軍突入加薩走廊，與哈瑪斯交鋒。（圖為加薩中部遭以色列空襲摧毀的建築物／路透）

文／中央社加薩走廊29日綜合外電報導

以色列軍方宣布已對加薩走廊各地部署更多地面部隊後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團所屬武裝團體今天表示，旗下戰士正與以色列部隊在加薩展開「激戰」。

法新社報導，哈瑪斯集團（Hamas）所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲明指出：「我們戰士目前正運用機關槍和反坦克武器，與入侵的（以色列）占領部隊在加薩（Gaza）西北部展開激戰。」

艾茲丁‧卡薩姆旅在更早的聲明中表示，兩部以色列戰車遭旗下戰士鎖定而著火，不過以軍沒有證實這項說法。

以軍今晚繼續對加薩北部進行砲擊和空襲。以色列軍方表示，部隊「確認諸多恐怖分子正在離開艾瑞茲（Erez）邊界關卡附近一個地道的豎井，與那些恐怖分子進行對抗，擊斃他們並且使其受傷」。

以軍在這塊沿海彈丸之地升高對哈瑪斯的戰爭之際，今天稍早宣布已對加薩增兵。

以色列裝甲兵、戰鬥工兵和步兵27日晚間開始在加薩作戰，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，對哈瑪斯的戰爭「進入新階段」。

他今天指控，哈瑪斯提出以釋放所有人質來換取遭到關押在以色列監獄裡的人犯，這是在搞「心理遊戲」。

以色列國防部發布聲明，葛朗特告訴約300名人質的家屬：「哈瑪斯發布的內容是他們心理遊戲的一環…哈瑪斯玩世不恭地在運用我們所珍視的那些人，他們了解這會讓我們痛、會給我們壓力。」

哈瑪斯的政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）昨天表示，哈瑪斯準備好與以色列「立即」進行換囚。