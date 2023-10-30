聯合國「人道主義停火」投票結果曝光　美國等14國投下反對票

▲聯合國大會27日針對人道主義休戰進行投票。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國大會27日下午針對「以色列、巴勒斯坦人道主義停火」進行投票，最終結果為120國贊成、14票反對，還有另外45票棄權。本次投票也是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日襲擊以色列以來，聯合國的首次正式回應，在此之前聯合國安理會的4次投票都未達成一致意見。

BBC指出，從聯合國的投票結果，可以看出各國在以色列問題上的態度，許多西方國家都傾向支持以色列，其中美國投下反對票，英國和加拿大棄權。

▲聯合國大會投票結果。（圖／翻攝自聯合國官網）



歐盟成員國大多表達了對以色列的支持，但仍有部分成員國在辯論時表達出不同意見；支持以色列自衛權的德國和義大利選擇棄權，西班牙則敦促歐洲領導人，「不要讓我們成為種族滅絕的幫兇」。

幾乎所有的亞洲國家，包含試圖將自身定位成中東和平斡旋者的中國，都投票贊成停火；印度則選擇棄權，外界猜測，印度政府正試圖加強與以色列的關係。

俄羅斯近來會見了哈瑪斯的代表團，但也尋求和以色列保持良好關係，因此贊成停火。另外，大多數的中東國家都投下贊成票，許多國家更是強烈譴責以色列的軍事行動；僅伊拉克與突尼西亞選擇棄權。

南美洲大部分的國家都投了贊成票，哥倫比亞甚至威脅要與以色列斷絕關係，而巴西則對以色列轟炸加薩予以譴責；巴拉圭是唯一投下反對票的南美洲國家。

投下反對票的14個國家為奧地利、克羅埃西亞、捷克、斐濟、瓜地馬拉、匈牙利、以色列、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、諾魯、巴布亞紐幾內亞、巴拉圭、東加與美國。