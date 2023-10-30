CNN：美國海軍陸戰隊正向「地中海東部」移動　疑協助公民撤離

▲美國海軍兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著以色列周圍衝突升溫，消息人士透露，美國海軍陸戰隊正在向地中海東部移動，有可能是要協助黎巴嫩的美國公民撤離。

根據CNN報導，兩名白宮匿名官員透露，美國第24海軍陸戰隊遠征部隊（26 Marine Expeditionary Unit）在最近幾周乘坐海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（USS Bataan）在中東水域執行任務，但從上周就開始向蘇伊士運河移動。

其中一名官員表示，巴丹號目前位於紅海，預計很快就會進入地中海東部。

CNN指出，此舉將使美國海軍陸戰隊更接近黎巴嫩和以色列，可能原因是美國上周敦促在黎巴嫩的公民撤離，而海軍陸戰隊遠征部隊的典型任務之一，就是協助平民撤離。

白宮24日曾表示，從以色列和黎巴嫩撤離公民是輕率和不負責任的，但白宮國安會發言人柯比（John Kirby）卻語帶保留指出，「我們還沒到執行（撤離）的時候。」

不過，以色列從27日開始擴大對加薩的地面行動，美國駐黎巴嫩貝魯特大使館就再次敦促美國人立即離開，並警告「離開一個國家的最佳時間是危機發生之前。」美國國務院上星期也將黎巴嫩的旅遊建議上調到第4級「不要旅行」（Do Not Travel）。