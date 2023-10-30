拜登見王毅座位安排細節　對等不示弱「比照習近平坐中央」

▲美國總統拜登27日在白宮接見中國外長王毅。（圖／中國外交部）



文／中央社

新華社發布的照片顯示，美國總統拜登27日在白宮接見中國外長王毅時，是比照中國國家主席習近平6月間在北京接見美國國務卿布林肯的模式，端坐中央主位，王毅等中美官員分坐左右兩排，似有以牙還牙的對等意味。

這張饒富意味的照片，28日中午被中國外交部官網引用在「部長活動」單元中發布的「美國總統拜登會見王毅」消息中。

這項消息除內文外，還附有2張照片。第1張是拜登（Joe Biden）與王毅握手、但拜登左手卻扶著椅子的照片；第2張是拜登斜背對鏡頭端坐中央主位，王毅、布林肯（Antony Blinken）分率本國官員分坐左右兩排的照片。

美國之音（VOA）粵語網報導，拜登會見王毅的地點，安排在白宮的羅斯福室（Roosevelt Room），屬於會議室，通常是美國總統與閣員或其他要員召開會議的地方。而這一座位安排與習近平6月間會見布林肯的座位安排類似，體現了「對等原則」。

▲習近平6月間在北京接見布林肯時，這種端坐中央主位的座位安排讓外界側目。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，今年6月布林肯訪中時也會見了中國國家主席習近平，但只進行了30多分鐘，且中方認為這場會見屬於「禮節性」，並為會晤座位做出習近平端坐中央的「精心安排」。

習近平6月間在北京接見布林肯時，這種端坐中央主位的座位安排讓外界側目，一些外媒更比對習近平以往接見歷任美國國務卿的照片。結果發現，即使是立場強硬反中的時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年訪中會見習近平時，仍是依慣例分坐兩側的沙發椅。

當時外界普遍認為，中方當時作出習近平端坐中央主位的安排，並不符合外交禮儀及對等原則，讓來訪的布林肯有如習近平的下屬，讓一場會見看似在聽訓。

但也有中方人士當時指出，時任美國總統川普（Donald Trump）在白宮會見時任中國國務院副總理劉鶴時，也是採取類似的座位安排。