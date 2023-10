影片曝！暴民闖跑道找以色列人　俄達吉斯坦首府機場關閉

In #Dagestan , a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE

文/中央社莫斯科29日綜合外電報導

隸屬俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國當地媒體報導,在傳出有來自以色列的航班降落的消息後,一群暴徒闖入首府馬哈奇卡拉機場尋找以色列人,機場緊急關閉。達吉斯坦政府稍後表示,情勢已獲控制。

▲俄羅斯暴民衝入機場想找以色列人動粗。(圖/翻攝X「@nexta_tv」)

法新社引述當地媒體報導,一架來自特拉維夫(Tel Aviv)的航班抵達馬哈奇卡拉(Makhachkala)的消息傳開後,數十名抗議人士今晚闖入機場尋找以色列人。

據上傳社群媒體影片,以及今日俄羅斯(RT)和「消息報」(Izvestia)報導,他們破門進入航廈,有人衝上跑道、突破路障,目的是要對準備離開機場的車輛進行檢查。

路透社報導,俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)今天表示,馬哈奇卡拉機場今天遭到一群人闖入跑道而關閉,飛馬哈奇卡拉的所有航班轉降其他機場。

A Russian Pilot telling Passengers on a Plane at Makhachkala International Airport in Dagestan to not attempt to Open any of the Doors due to the Rioters on the Tarmac which are trying to enter the Aircraft. pic.twitter.com/lwTW0Zg3V6