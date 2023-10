印度火車對撞！　「電車線斷裂」再猛撞出軌至少10死27傷

文/中央社布班尼斯瓦29日綜合外電報導

印度高階政府官員表示,東部安德拉省今天發生客運火車相撞意外,造成至少10人罹難、約27人受傷。

Visakhapatnam-Rayagada Passenger Train Accident Happened Today In Vijayanagaram District, Andhra Pradesh.



One Died & Few Members Injured. pic.twitter.com/fNEnL5HXJY