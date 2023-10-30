　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

▲▼ 以色列宣布擴大加薩地帶地面行動規模，加薩發生爆炸，竄出濃煙。（圖／CFP）

文／中央社

在美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡通話前，白宮今天呼籲以色列必須區別巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團武裝分子與平民，以保護無辜的加薩走廊居民。

法新社報導，過去3週以軍對哈瑪斯集團（Hamas）7日的突襲展開報復空襲，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，已有逾8000人因此喪生。外界疾呼以軍避免加薩平民死傷。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中指出：「猶如我之前說過、總統也說過的，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈瑪斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」

「我們確信已有數以千計巴勒斯坦平民命喪這樣的轟炸，每一條人命都是悲劇。我們認為，這場軍事行動期間每一天、每一個小時，以色列國防軍（Israel Defense Forces）、以色列政府都應該採取一切可能手段，去區別恐怖分子哈瑪斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。」

蘇利文上美國廣播公司（ABC）政論節目 「本週」（This Week）提到哈瑪斯時說，「攻擊始作俑者的這個殘暴恐怖組織藏身平民百姓背後，給以色列區別恐怖分子和無辜百姓帶來額外負擔」。

「但是他們（指以色列）根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不因此減少。」

蘇利文表示，白宮已持續從最高層對以色列官員就此溝通，拜登和尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時將重申這項立場。

「總統今天於幾個小時之內就會再度與總理談話，他將會繼續重申美國在此一議題上的立場」。

▼加薩遭以色列轟炸後，網路與通訊一度中斷。（圖／CFP）

▲▼以巴。（圖／CFP）

 
ET快訊
加薩被炸成地獄　歐盟27國領導人還在吵「加不加S」
「無卡分期」坑大學生！　3C店老闆羈押禁見
冰球29歲運動員遭對手「刀鞋割喉」！噴血身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

日本創全球首例「在太空培育老鼠胚胎」　顯示人類有望在太空生育

加薩被炸成地獄　歐盟27國領導人還在為「加不加S」吵5小時

以色列總理尼坦雅胡發文公審情報部門　挨轟刪文道歉了

冰球29歲運動員激戰搶球　遭對手「刀鞋割喉」噴血身亡

「暗黑海怪」陳屍加州海灘！頭頂巨鞭會發光　齜牙咧嘴恐怖長相曝

以色列準備轟炸加薩醫院　巴勒斯坦紅新月會收「立即撤離」警告

西班牙最美公主成年了！未來女王「穿軍裝」入伍　3年完成三軍訓練

避免加薩衝突擴大　傳沙烏地國防部長「將訪白宮」

聯合國：數千人闖進加薩援助倉庫　拿走食物和物資

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

地震！癱瘓貓見媽睡死超驚慌　賣力伸小手拍床呼喊：快逃啊

慈父遭16歲男闖紅燈撞亡　家屬悲痛嘆：他很孝順...

BamBam以為「凍精=切蛋蛋」嚇瘋XD　Jessi傻眼：只拿蟲蟲！..他又困惑了

萌娃冰淇淋被姨丈一口吃光　傻眼氣飆台語：尬哇企ㄊㄟ喔

克維斯頭被強襲球打中腦震盪　陳俊秀：覺得內心難過...抱歉

蔡英文車隊經過交管2分半　騎士不爽怒比中指！警拉到旁邊訓斥

美台路上開車大不同！　安全閉眼vs只有你睜眼

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

日本創全球首例「在太空培育老鼠胚胎」　顯示人類有望在太空生育

加薩被炸成地獄　歐盟27國領導人還在為「加不加S」吵5小時

以色列總理尼坦雅胡發文公審情報部門　挨轟刪文道歉了

冰球29歲運動員激戰搶球　遭對手「刀鞋割喉」噴血身亡

「暗黑海怪」陳屍加州海灘！頭頂巨鞭會發光　齜牙咧嘴恐怖長相曝

以色列準備轟炸加薩醫院　巴勒斯坦紅新月會收「立即撤離」警告

西班牙最美公主成年了！未來女王「穿軍裝」入伍　3年完成三軍訓練

避免加薩衝突擴大　傳沙烏地國防部長「將訪白宮」

聯合國：數千人闖進加薩援助倉庫　拿走食物和物資

吃完喜酒遭新娘追問「哪個紅包是你的」　當事人氣炸：超不尊重人

快訊／02:12花蓮規模4.0「極淺層地震」　最大震度3級

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

中埔分局校園安全教學活動　交通、婦幼、阻詐宣導

「2023桃園萬聖城」開幕9天　參訪人次突破50萬

2023桃園媽祖昇天祭登場　連江縣三黨立委參選人現身搶鄉親票

海山國小弦樂團受邀萬聖節活動　表演撫慰人心悠揚弦樂

高雄要大停水了！「46萬戶受影響」　長達33小時

他路上看到「麵包車」哭了！經典畫面1.3萬人淚崩：懷念的滋味

朱立倫深夜發文：藍白合作後，未來政府絕不會像民進黨一樣獨大

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

國際熱門新聞

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

加薩被炸爛　歐盟還在吵加不加S

「暗黑海怪」陳屍加州海灘　齜牙咧嘴超恐怖

西班牙最美公主成年了　穿軍裝入伍照曝光

噁！她住美飯店喝水「聞腥味」驚覺喝下精液

日本創首例　在太空培育老鼠胚胎

以色列總理發文公審情報部門　挨轟刪文道歉了

新郎前女友「潑糞」大鬧婚禮！新娘白紗沾屎

離婚律師勸5大職業別嫁　控制欲強

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

辣模「陳屍自家冰箱」體內驗出毒品

以軍準備轟炸醫院　援助機構收撤離警告

更多熱門

相關新聞

加薩被炸爛　歐盟還在吵加不加S

加薩被炸爛　歐盟還在吵加不加S

歐盟周邊正逢多事之秋，這個自詡地緣政治強權的跨國組織近來表現卻顯得「大而無當」，一年多來才因俄烏戰爭獲提升的外交地位，到了當前以巴衝突彷彿跌落神壇。這從他們為一個用詞單複數糾結的事件，可一葉知秋。

以色列總理發文公審情報部門　挨轟刪文道歉了

以色列總理發文公審情報部門　挨轟刪文道歉了

以軍準備轟炸醫院　援助機構收撤離警告

以軍準備轟炸醫院　援助機構收撤離警告

遏止加薩衝突　傳沙烏地防長訪美

遏止加薩衝突　傳沙烏地防長訪美

數千人闖進加薩援助倉庫　拿走食物物資

數千人闖進加薩援助倉庫　拿走食物物資

關鍵字：

北美要聞以色列加薩哈瑪斯

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

380萬卡友注意！　永豐、一銀明年狠祭「清卡」政策

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

加薩被炸爛　歐盟還在吵加不加S

桃機二航廈深夜排隊潮！機場緊急加派人手

陳芳語現身同志遊行！

公廁馬桶「鋪衛生紙再上」　藥師搖頭：越墊越髒

葛斯齊爆章子怡「主動切割」汪峰原因

新透天800萬有找！過來人一看地點猛搖頭

8歲童救回小貓　才3天被牠當媽媽

獄警爆料：吳亦凡狂寫正能量歌求減刑

勃起障礙「2大警訊」　泌尿醫嘆：自己渾然不知

真的衰！「4星座」小災難不斷　皮肉之傷、情財兩失

小禎身體出狀況！

更多

最夯影音

更多
大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！
女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

女買超防水「不會掉NuBra」　出門吃飯流汗竟滑落險曝光

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

工程行老闆遭砂石活埋命危　員工嘆：有勸他不要下去...

地震！癱瘓貓見媽睡死超驚慌　賣力伸小手拍床呼喊：快逃啊

地震！癱瘓貓見媽睡死超驚慌　賣力伸小手拍床呼喊：快逃啊

慈父遭16歲男闖紅燈撞亡　家屬悲痛嘆：他很孝順...

慈父遭16歲男闖紅燈撞亡　家屬悲痛嘆：他很孝順...

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面