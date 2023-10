冰球29歲運動員激戰搶球　遭對手「刀鞋割喉」噴血身亡

▲冰上曲棍球運動員Adam Johnson比賽中遭對手刀鞋割頸,被緊急送醫後仍不幸離世。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

英國一名29歲美國籍冰上曲棍球運動員亞當(Adam Johnson)28日比賽時,在爭奪冰球過程中遭對手以刀鞋割破頸部,當場大量出血被緊急送醫搶救,但最終搶救無效傷重不治。

根據英媒BBC報導,亞當效力於英國諾丁漢一間職業冰球俱樂部「諾丁漢黑豹隊」(Nottingham Panthers),他28日跟隨隊伍參加挑戰盃(Challenge Cup)賽事,對戰謝菲爾德鋼人隊(Sheffield Steelers),不料過程中發生死亡意外。

比賽影片中可以看見,亞當當時與隊友一起往對手陣地推進,不料下一秒就跟敵對球員發生嚴重碰撞,遭被撞翻的球員意外以刀鞋割破頸部,劇痛之下當場倒地不起並流下大片血跡。

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

黑豹隊的隊友看見亞當遭到重創倒地後,立刻上前關心並將亞當扶起送到場邊,這一場比賽也因為事故被緊急中止。亞當後續被緊急送到當地醫院搶救,但最終搶救無效傷重不治。

諾丁漢黑豹隊29日發布公告,表示亞當的離開讓俱樂部的每位成員都非常震驚與心痛,「他是我們的47號球員,不僅是一位出色的冰球運動員,更是一位非常棒的隊友」、「在這個艱難時刻,我們鄭重向亞當的親人們致以哀悼和慰問」。

黑豹隊也感謝28日事故發生時,願意到醫院或俱樂部陪伴亞當、支持亞當的所有人,但希望大家可以給亞當的親人、朋友及俱樂部的所有成員一些私人時間,因為大家都還沒有走出悲傷。

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q