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冰球29歲運動員激戰搶球　遭對手「刀鞋割喉」噴血身亡

▲▼冰球選手Adam Johnson賽中遭對手冰刀鞋割頸 不幸離世。（圖／路透社）

▲冰上曲棍球運動員Adam Johnson比賽中遭對手刀鞋割頸，被緊急送醫後仍不幸離世。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名29歲美國籍冰上曲棍球運動員亞當（Adam Johnson）28日比賽時，在爭奪冰球過程中遭對手以刀鞋割破頸部，當場大量出血被緊急送醫搶救，但最終搶救無效傷重不治。

根據英媒BBC報導，亞當效力於英國諾丁漢一間職業冰球俱樂部「諾丁漢黑豹隊」（Nottingham Panthers），他28日跟隨隊伍參加挑戰盃（Challenge Cup）賽事，對戰謝菲爾德鋼人隊（Sheffield Steelers），不料過程中發生死亡意外。

比賽影片中可以看見，亞當當時與隊友一起往對手陣地推進，不料下一秒就跟敵對球員發生嚴重碰撞，遭被撞翻的球員意外以刀鞋割破頸部，劇痛之下當場倒地不起並流下大片血跡。

黑豹隊的隊友看見亞當遭到重創倒地後，立刻上前關心並將亞當扶起送到場邊，這一場比賽也因為事故被緊急中止。亞當後續被緊急送到當地醫院搶救，但最終搶救無效傷重不治。

諾丁漢黑豹隊29日發布公告，表示亞當的離開讓俱樂部的每位成員都非常震驚與心痛，「他是我們的47號球員，不僅是一位出色的冰球運動員，更是一位非常棒的隊友」、「在這個艱難時刻，我們鄭重向亞當的親人們致以哀悼和慰問」。

黑豹隊也感謝28日事故發生時，願意到醫院或俱樂部陪伴亞當、支持亞當的所有人，但希望大家可以給亞當的親人、朋友及俱樂部的所有成員一些私人時間，因為大家都還沒有走出悲傷。

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冰球29歲運動員遭對手「刀鞋割喉」！噴血身亡

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