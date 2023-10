以色列準備轟炸加薩醫院　巴勒斯坦紅新月會收「立即撤離」警告

▲加薩走廊遭以色列軍隊連日空襲。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent)29日表示,機構已收到以色列當局的警告,要求立即撤離加薩地區的聖城醫院(Al-Quds Hospital),因為這間醫院即將遭到轟炸。

綜合衛報、路透等報導,依據巴勒斯坦紅新月會在社群平台X的發文,從29日上午開始,在距離醫院約50公尺的地方已經出現不只一起攻擊行動。針對巴勒斯坦紅新月會上述說法,以色列軍方發言人拒絕置評。

Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital



Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg