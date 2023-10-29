以色列準備轟炸加薩醫院　巴勒斯坦紅新月會收「立即撤離」警告

▲加薩走廊遭以色列軍隊連日空襲。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）29日表示，機構已收到以色列當局的警告，要求立即撤離加薩地區的聖城醫院（Al-Quds Hospital），因為這間醫院即將遭到轟炸。

綜合衛報、路透等報導，依據巴勒斯坦紅新月會在社群平台X的發文，從29日上午開始，在距離醫院約50公尺的地方已經出現不只一起攻擊行動。針對巴勒斯坦紅新月會上述說法，以色列軍方發言人拒絕置評。

Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital



Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

另據美聯社報導，加薩最大醫療機構希法醫院（Shifa Hospital）周遭29日遭到以色列戰機空襲，大部分通往醫院的道路遭摧毀。當地人透露，抵達醫院這件事變得越來越難，似乎是想要孤立該區域。當被問及希法醫院周遭附近的空襲行動時，以色列軍方未立即置評。

聯合國人道主義事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）先前表示，過去這一周幾乎沒有援助物資進入加薩，但以色列的轟炸卻還在持續且更加猛烈。

加薩民眾形容，以色列過去這兩天的轟炸是自開戰以來最激烈的一次攻勢。金融時報報導，以軍先鋒部隊已在加薩占領多個前沿陣地，以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）28日表示，數十輛坦克、步兵和戰鬥工兵已在加薩內部穩定防線。