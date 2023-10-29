避免加薩衝突擴大　傳沙烏地國防部長「將訪白宮」

▲沙烏地阿拉伯國防部長哈立德（Khalid bin Salman）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國新聞網站Axios報導，沙烏地阿拉伯國防部長哈立德（Khalid bin Salman）預定30日訪問華府，將與拜登政府高層官員見面。

路透社引述Axios報導指出，根據3名知情人士的說法，這次訪問是早就安排好的。值此之際，以色列軍隊今天展開加薩戰爭第2階段行動，針對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）發動地面攻擊，矢言要「消滅地面上下的敵人 」。

據Axios報導，哈立德預計與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）及幾位參議員會面。

針對哈立德可能來訪一事，白宮國家安全會議回答路透社詢問時表示，無可奉告。

美國總統拜登和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾於24日通話，討論致力避免以色列哈瑪斯衝突擴大。

以色列猛轟加薩走廊（Gaza Strip）後，沙國與其他許多阿拉伯國家都譴責鎖定轟炸平民，以及多項「公然違反國際法」的行為。

美國總統拜登曾表示，哈瑪斯本月7日突襲以色列並殺害1400人，目的是破壞以色列和沙國之間可能實現的關係正常化。