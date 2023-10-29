聯合國：數千人闖進加薩援助倉庫　拿走食物和物資

▲圖為加薩中部遭以色列空襲摧毀的建築物。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列宣布對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭進入新階段，猛烈轟炸讓加薩通訊網路幾乎全面中斷，加薩民眾形容，以色列過去這兩天的轟炸是自開戰以來最激烈的一次攻勢。在此之際，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）29日發聲明表示，有數千名加薩民眾闖入擺放援助物資的倉庫，拿走食物與其他物資。

綜合美聯社、BBC等報導，UNRWA周日發出的聲明並未透露民眾闖入的時間點，但已知是加薩中部與南部的倉庫與配送中心遇到狀況，這些人拿走小麥麵粉與其他基本用品。

UNRWA說，其中一個在迪爾巴拉（Deir al-Balah）的倉庫是用來存放埃及人道主義車隊物資之處，「這是令人擔憂的跡象，表明歷經3周戰爭與針對加薩的嚴密圍困之後，社會秩序開始崩潰，人們感到害怕、沮喪、絕望，加上電話與網路通訊中斷，讓緊張恐懼的情況更趨嚴重。」

聯合國人道主義事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也說，過去這一周幾乎沒有援助物資進入加薩，但以色列的轟炸卻還在持續且更加猛烈。

依據加薩民眾的說法，以色列29日派出戰機空襲加薩最大醫療機構希法醫院（Shifa Hospital）附近地區，大部分通往醫院的道路都被空襲摧毀。當地人透露，抵達醫院這件事變得越來越難，似乎是想要孤立這區。當被問及希法醫院周遭附近的空襲行動時，以色列軍方並未立即置評。