撿到瓶中信！　夫妻一看卻嚇壞「趕快扔回大海裡」：對不起

▲澳洲一對夫妻撿到瓶中信，卻被內容嚇壞。（圖／翻攝TikTok@auslapourway，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一對夫妻在沙灘散步時，發現一個瓶中信正漂向岸邊，他們興奮又好奇地撿起來看，卻發現裡面除了紙條以外，竟還裝著「某人的骨灰」，嚇得趕快把瓶子扔回大海。

根據TikTok影片，夫妻倆當時帶著狗狗在昆士蘭州北部某沙灘散步，瑞克（Rick）撿起瓶中信後，拿給克利絲朵（Cyrstal）檢查，可見瓶內除了一張被捲過的紙條，還有不少看似「沙子」的東西。

他們以為瓶中信裝著情書或筆友留言，為了看清楚紙條，根本沒有多想，就把幾乎所有的「沙子」倒了出來，這才赫然看見幾行字，「這裡躺著的是傑弗瑞（Geoffrey）的骨灰，如果被找到了，請把瓶子丟進往外流的潮水中，這樣我就能夠繼續我的旅行。」2人反應過來後，立刻尷尬喊道，「噢不！」

夫妻倆在影片下方留言表示，他們對於傑弗瑞感到非常抱歉，因此盡可能把骨灰裝回瓶子裡，儘管混雜了大量沙子，最終還是「利用往外流的潮水再度把他送出去了。」

這段影片迄今累計逾180萬次觀看，儘管無法證實，是不是故意整人的惡作劇，網友們仍熱議，「好吧，不管怎麼樣，歡迎來到澳洲」、「好奇這個瓶子原本有多滿」、「瓶子裡裝的不是精靈而是傑弗瑞」、「這裡就是他旅途的終點了」。還有人大開玩笑，「天啊，那是我爸欸！」