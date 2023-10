印度連環爆炸致1死23傷！祈禱結束突傳3巨響　2千教徒火海中瘋逃

▲印度發生連環爆炸,導致1死23傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/綜合報導

印度喀拉拉邦南部29日發生了至少3起爆炸案,造成至少一人死亡、多人受傷。事發時,一個基督教團體正在當地舉行祈禱會,至少有2000多名人士在現場。

據路透社報導,這起連環爆炸案發生在距離高知(Kochi)東北方約10公里的卡拉馬塞里中心(Kalamassery)。事發當時,「耶和華見證人教派」(Jehovah's Witnesses)正在當地舉辦為期3天的區域性會議。

在當天的祈禱活動結束幾秒後,大廳中央就發生了第一次爆炸,不久後,大廳兩側有人同時響起爆炸聲,造成至少1人死亡,超過23人受傷。目前傷者已被緊急送院,而喀拉拉邦的衛生部也已下令各院所提供良好的治療。

#KeralaBlast: Footage of moment when the explosion occurred during a prayer meeting of Jehovah's Witnesses, Kerala ATS is at the spot. 2000+ members of the Jehovah's Witness were present#Kerala #keralaBlast #Kalamassery #conventioncentre #Blast #kochi #LatestUpdate #UPDATE #ATS pic.twitter.com/bc0OsjHM9k