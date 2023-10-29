印度連環爆炸致1死23傷！祈禱結束突傳3巨響　2千教徒火海中瘋逃

▲印度發生連環爆炸，導致1死23傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

印度喀拉拉邦南部29日發生了至少3起爆炸案，造成至少一人死亡、多人受傷。事發時，一個基督教團體正在當地舉行祈禱會，至少有2000多名人士在現場。

據路透社報導，這起連環爆炸案發生在距離高知（Kochi）東北方約10公里的卡拉馬塞里中心（Kalamassery）。事發當時，「耶和華見證人教派」（Jehovah's Witnesses）正在當地舉辦為期3天的區域性會議。

在當天的祈禱活動結束幾秒後，大廳中央就發生了第一次爆炸，不久後，大廳兩側有人同時響起爆炸聲，造成至少1人死亡，超過23人受傷。目前傷者已被緊急送院，而喀拉拉邦的衛生部也已下令各院所提供良好的治療。

從網上的影片可見，會議室在爆炸發生後瞬間陷入火海，被炸飛的椅子和地毯全被火舌吞沒，而原本聚集在大廳內的教徒也驚慌失措地四處逃跑。

喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）表示，警方高度重視此案，並正收集訊息進行調查，但當局暫時無法提供更進一步的細節。喀拉拉邦工業部長拉吉夫（P. Rajeev）告訴記者，爆炸的原因暫時還無法被確定。

耶和華見證人教派是一個國際性的基督教教派。它成立於1870年，以挨家挨戶傳播福音而聞名。