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噁爆！夫妻住美五星飯店慶生　妻開水瓶「聞到腥味」驚覺喝下精液

▲▼瓶裝水。（示意圖／CFP）

▲美國一名女子打開飯店提供的瓶裝水，驚覺水瓶竟被添加精液。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

飯店房間內的冰箱往往會提供瓶裝的飲用水、飲料。然而，當有幸入住豪華的高級飯店時，是否會懷疑水瓶內飲用水的水質，甚至擔心裡頭遭有心人士「加料」？美國一對夫妻控訴，他們去年11月在加州某高級飯店曾有段恐怖的經歷，妻子竟然不小心喝下裝有陌生男子精液的瓶裝水。

根據美媒《紐約郵報》，身為原告的美國女子多伊（Jane Doe）是一名已婚的家庭主婦、同時是3個孩子的媽，一家五口住在華盛頓州，去年11月18日她和丈夫選擇來到位於舊金山郊外的半月灣麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）入住和慶生，打算度過「寧靜且放縱」的周末假期，然而入住這間五星級豪華飯店的4個晚上，度過人生中羞辱性極強的夜晚。

多伊決定向法院提出訴訟。在今年10月初一場聯邦法院訴訟的文件顯示，多伊在半夜向飯店點了飲用水，當工作人員將瓶裝水送到房間後，她打開瓶蓋喝了一口，然而嘴巴裡卻頓時感到「一陣腥味」，從味道和黏稠程度等條件來判斷，她認為自己恐怕喝到的是陌生男子的精液。

法庭文件顯示，「多伊感到羞愧、驚恐，且備受羞辱，她將自己的疑慮親口告訴丈夫，她丈夫旋即連絡飯店和警方，該間豪華飯店一晚價格為800美元（近新台幣2.5萬元）。」

10月初送交給聯邦法院的文件顯示，當麗思卡爾頓酒店將問題水瓶送交實驗室進行分析，事後證實該瓶水確實含有精液，多伊當場嚇到驚慌失措，「多伊感到羞愧、害怕、尷尬、受辱，因為她過去曾和結婚滿25年的丈夫在飯店所屬的萬豪集團旗下品牌的其他間飯店至少住過600次。」

訴訟文件指出，在多伊提出訴訟後，該間飯店和萬豪集團竟然拒絕向多伊提供水瓶和實驗室檢驗結果副本，並拒絕透露當天值班職員的身分、背景，以供警方作為前科審查上的考量。

訴狀文件也透露，當時是飯店一名職員射出自己的精液後，將精液注射到貼有飯店品牌標籤的飲用水瓶中，並將水瓶送至多伊夫婦的房間內。

多伊聘請的辯護律師瓊斯（Terrence Jones）指控，「客戶主要的擔憂，便是將這個變態狂抓住，不要再讓下一個人受害。然而到目前為止，飯店和萬豪集團一直試圖隱瞞真相，顯然是為了保護自己的聲譽不受損，而非保護飯店入住旅客的安全。」

報導指出，自從多伊喝下被添加精液的飲用水後個性大變，導致丈夫再也無法獲得妻子的愛、陪伴、感情，夫妻倆的性關係大受影響。

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