金融時報：以軍已占領加薩北部部分地區　數十輛坦克穩定防線

▲圖為以色列坦克與軍用車輛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰爭進入新階段之後，以軍稱過去24小時戰機轟炸約450個哈瑪斯目標，包括哈瑪斯指揮中心。金融時報指出，以軍先鋒部隊在加薩占領多個前沿陣地，依據以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）28日的說法，數十輛坦克、步兵和戰鬥工兵已在加薩內部穩定防線。

以色列已連續第二個晚上對加薩發動地面進攻，在此之際也伴隨著這次衝突以來最猛烈、最密集的空襲與砲擊。以色列總理納坦雅胡並未把周末的軍事行動形容成全面入侵，僅提及以色列擴大在加薩的地面行動，派遣更多地面部隊，目的在摧毀哈瑪斯。

前軍事情報負責人亞德林（Amos Yadlin）認為，儘管28日的行動並非外界預測的閃電戰，但標誌著一場蓄謀已久、旨在剷除哈瑪斯的地面入侵開頭，「這是場低強度的衝突，從昨晚開始」。

依據以色列國防軍發布的影片，可見以色列坦克在地中海沿岸靠近加薩遭封鎖圍牆附近展開行動，並在其他地點集結。哈瑪斯表示，組織正在加薩市以北的拜特哈農（Beit Hanoun）與以軍交戰。

以軍29日表示，在過去這一天期間，多架戰機升空鎖定加薩約450個哈瑪斯目標發動襲擊，包括哈瑪斯指揮中心、觀察哨所與反坦克飛彈發射陣地，並擴大加薩地面行動。