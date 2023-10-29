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美駐敘利亞軍事基地1晚被轟15次！　消息：內部傳出多次爆炸聲

▲▼美軍駐敘利亞的軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在敘利亞有多個軍事據點，其中在東部的2個基地28日遭民兵組織襲擊15次。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

以巴衝突引發中東不滿，伊朗支持的軍事組織也多次在伊拉克和敘利亞攻擊美軍，其中在敘利亞東部的美軍軍事據點28日更傳出遭遇15次襲擊的事件，激怒美方連夜發動10次襲擊回擊。

據黎巴嫩馬雅丁電視台報導，消息人士證實，美軍在敘利亞代爾祖爾省（Deir Ezzor）以東控制的奧馬爾油田（al-Omar）在28日遭到攻擊，基地內部傳出多次爆炸聲。

消息人士透露，相關基地多次受到了無人機和火箭彈襲擊，其中有6枚火箭彈的發射方向來自邁亞丁（al-Mayadeen）和阿布凱馬勒（Al Bukamal）城鎮之間的沙漠。

除了奧馬爾油田外，土耳其安納杜魯新聞社指出，康菲天然氣田（Conoco）附近的美軍據點也遭到了地對地飛彈襲擊，奧馬爾油田和康菲天然氣田2處一晚上就遭到了15次攻擊。

近來，美軍駐紮在敘利亞的多個軍事基地接連遭遇來歷不明的無人機和地對地飛彈襲擊，而美國國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，伊朗應對美軍在敘利亞和伊拉克的襲擊負責。

他直言，「襲擊美軍的這些民兵組織都是伊朗所出資和訓練，而伊朗也指示相關組織攻擊我們在伊拉克和敘利亞的軍隊，因此華府認為伊朗應對此負責。我希望他們明白，如果美軍基地持續遭遇攻擊，那我們也將作出回應。」

報導稱，美軍在基地遇襲的午夜，使用地對地武器對代爾祖爾省和阿爾哈沙卡省（Al-Hasakah）發動了10次襲擊。

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