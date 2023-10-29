馬斯克出手了？　加薩走廊斷聯2天後「網路通訊開始恢復」

▲加薩遭以色六轟炸後，網路與通訊中斷，與外界失聯。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

以色列27日發動近3周最大規模轟炸，導致加薩的網路與電話通訊中斷，幾乎完全與外界失聯。但據網路監測組織Netblocks今日最新數據，當地網路連結正在恢復中。此前，SpaceX創辦人馬斯克曾宣布，將向加薩國際援助組織提供星鏈（Starlink）服務。不過，目前尚不確定兩者是否有關聯。

Netblocks於29日發文表示，在以色列猛烈轟炸的2天後，「即時網路數據顯示，加薩走廊的網路連結正在恢復。」一名身在加薩市（Gaza City）的《法新社》員工也說，當地時間凌晨4時（台灣時間上午10時）過後不久，他突然可以使用網路了，還設法透過電話聯繫上加薩南部的人們。

▲馬斯克宣布向加薩的救援組織提供星鏈服務。（圖／CFP）



加薩歷經27日徹夜轟炸後與外界失聯，馬斯克隨後在X（前稱推特）發文表示，星鏈將向獲得國際認可的加薩援助組織提供服務。不過，以色列通訊部長卡里（Shlomo Karhi）大力反對，他宣稱哈瑪斯將把星鏈當成進行恐怖活動的工具，以色列將動用一切手段，打擊馬斯克為加薩提供星鏈的行為。

以色列7日遭哈瑪斯突襲後，境內約1400人死亡、200多人遭挾持，該國隨即展開報復，對加薩地區實施全面封鎖與密集轟炸，迄今導致8000多名巴勒斯坦人死亡，其中一半都是未成年人。巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）說，通訊中斷阻礙了緊急通報系統，也擾亂了關鍵的救護車服務。

▲從以色列看去，以色列和加薩邊境發生爆炸。（圖／路透）