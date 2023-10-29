2005年來首次！　以色列士兵在加薩「升起國旗」

▲以色列士兵在加薩北部升起以色列國旗。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡28日宣布，結束第一階段對加薩走廊的大規模空襲，進入第二階段全面擴大地面戰。從網路上曝光的最新畫面顯示，兩名以色列國防軍（IDF）士兵在加薩走廊北部一棟建築的屋頂上升起以色列國旗，而這也是以色列2005年撤出加薩後，該區域內首次升起以色列國旗。

מרגש: דגל ישראל מונף בלב עזהpic.twitter.com/5ii0xXEs74 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 28, 2023

根據《以色列時報》報導，從社群網站X（前身為推特）上曝光的畫面可以看到，兩名以色列國防軍士兵在加薩走廊北部一棟建築的屋頂上，升起了以色列國旗，而拍攝影片的人一邊說著，「恐怖罪行發生三周後，第401旅第52營的士兵在加薩走廊的海邊升起了以色列國旗，我們不會忘記，我們不會停止，直到獲得勝利。」

以色列國防軍自27日晚間開始，擴大了在加薩走廊的地面行動，深入這片沿海飛地數公里；報導指出，這是以色列自2005年全面退出加薩走廊後，首次有以色列國旗在當地升起。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，這次的衝突形同以色列第二次獨立戰爭，第二階段的目標就是摧毀哈瑪斯，第一階段的大規模空襲、破壞基礎建設結束後，接下來的打擊重點在於消除零星抵抗。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）先前表示，第三階段計畫將著重於在加薩建立一個「新的安全制度」，同時要求「解除以色列對加薩地帶日常生活的責任」。

►馬斯克出手了？ 加薩走廊斷聯2天後「網路通訊開始恢復」

►紐時：加薩人沒得吃「哈瑪斯卻囤滿物資」 靠隧道庫存可再戰4個月

►加薩破8000死！以軍3階段戰爭計畫曝 聯合國震驚：前所未有的升級