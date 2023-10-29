颶風重創墨西哥度假勝地！至少39人死亡　恐怖衛星對比照曝

▲颶風歐蒂斯（Otis）重創墨西哥度假勝地阿卡普爾科（Acapulco） 。（圖／路透）



文／中央社

颶風歐蒂斯（Otis）本週強力襲擊墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），目前為止死亡人數攀升至39人，另有10人下落不明。

綜合路透社與法新社報導，歐蒂斯颶風在25日以每小時266公里風速重襲阿卡普爾科，淹沒城市，摧毀房屋、商店和飯店屋頂，將車輛泡在水中，也切斷通訊、道路和空中聯繫。

▲▼阿卡普爾科災後衛星空拍對比照 。（圖／路透）



政府今天引述數據指出，總計有39人喪生，包括29名男性和10名女性。並說初步估計損失達150億美元。

墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）在上傳社群媒體的影片中表示，目前為止至少有 10人失聯，高於先前通報的4人。

▲▼目前為止死亡人數攀升至39人，另有10人下落不明 。（圖／路透）



當局表示，在接獲有多家超市遭掠劫的通報後，目前已經派遣約1萬7000名的安全部隊人力到災區。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也在社群媒體發布一段24分鐘的影片，向全國通報最新情況，但他大多時間都在攻擊批評者，指控批評人士試圖在明年總統大選前剝削這次風災。

▲颶風歐蒂斯（Otis）重創墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科（Acapulco） 。（圖／路透）



69歲的羅培茲歐布拉多表示，試圖抹黑政府的媒體誇大了傷亡人數，但安全部長羅德里格斯將「毫無隱瞞地」提供最新傷亡情況。

他又說，他的政府在災後救援方面所做的努力，比以往任何政府「過去所做的」都要多。