颶風重創墨西哥度假勝地！至少39人死亡　恐怖衛星對比照曝

文/中央社

颶風歐蒂斯(Otis)本週強力襲擊墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科(Acapulco),目前為止死亡人數攀升至39人,另有10人下落不明。

綜合路透社與法新社報導,歐蒂斯颶風在25日以每小時266公里風速重襲阿卡普爾科,淹沒城市,摧毀房屋、商店和飯店屋頂,將車輛泡在水中,也切斷通訊、道路和空中聯繫。

政府今天引述數據指出,總計有39人喪生,包括29名男性和10名女性。並說初步估計損失達150億美元。

墨西哥安全部長羅德里格斯(Rosa Icela Rodriguez)在上傳社群媒體的影片中表示,目前為止至少有 10人失聯,高於先前通報的4人。

當局表示,在接獲有多家超市遭掠劫的通報後,目前已經派遣約1萬7000名的安全部隊人力到災區。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)也在社群媒體發布一段24分鐘的影片,向全國通報最新情況,但他大多時間都在攻擊批評者,指控批評人士試圖在明年總統大選前剝削這次風災。

▲颶風歐蒂斯(Otis)重創墨西哥南部太平洋度假勝地阿卡普爾科(Acapulco) 。(圖/路透)



69歲的羅培茲歐布拉多表示,試圖抹黑政府的媒體誇大了傷亡人數,但安全部長羅德里格斯將「毫無隱瞞地」提供最新傷亡情況。

他又說,他的政府在災後救援方面所做的努力,比以往任何政府「過去所做的」都要多。

This is not post-apocalypse, these are the views of Acapulco post-Hurricane Otis. Acapulco, Mexico turned into ruins. #Otis #otishuracan #Otishurricane #MexicoGP #Mexico #AcapulcoOtis #Acapulco pic.twitter.com/kYYjqcjP6P

Acapulco has been destroyed” - A survivor of Hurricane Otis shows the damage of the category 5 hurricane from the 21st floor of a beachfront hotel.#otishuracan #AcapulcoOtis#Huracanes #Mexico #Otis #HurracanOtis pic.twitter.com/WnLwsPLmpH