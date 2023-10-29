「暗黑海怪」陳屍加州海灘！頭頂巨鞭會發光　齜牙咧嘴恐怖長相曝

▲美國加州橘郡水晶灣近日發現「黑色怪魚」。（圖／FaceBook／California State Parks - Orange Coast District）

記者羅翊宬／綜合報導

最近美國加州的海灘上出現一條「暗黑海怪」的屍體，只見該隻全身漆黑的魚屍體看起來齜牙咧嘴，不僅魚體全身漆黑、嘴巴裡長著非常鋒利的透明尖牙，甚至頭上也有一根不明條狀物。專家將檢體送交分析後，確認該隻怪魚為來自深海的相模灣鞭冠鮟鱇，是3年來第2度在該段海岸線上發現同樣物種。

根據《Daily Pilot》，最近位於美國加州橘郡的水晶灣（Crystal Cove）再度出怪異種，由水晶灣國立公園的救生員福克勒（Sierra Fockler）在莫羅海灘（Moro Beach）海灘附近散步時發現，當時看見一條形狀怪異的黑色鮟鱇魚躺在岸上。國立公園管理方指出，這條雌性的黑色鮟鱇魚恰巧是在13日星期五被發現，因此人們認為這是不祥的預兆。

《洛杉磯時報》記者坎帕（Andrew J. Campa）透過臉書分享消息，指出這是3年來第2度在同一條海岸線上發現黑色鮟鱇魚，「雌性鮟鱇魚頭上有一條長長的莖，前端可以發光，用來作為在海底3000英尺（約914.4公尺）處誘捕獵物的誘餌。牠們的牙齒就像尖銳的玻璃碎片，是透明的。牠們的大嘴能夠吸吮和吞嚥和自己身體一樣大的獵物。」

坎帕在報導中引述加州魚類和野生動物高級環境科學家主管霍雷茨科（Michelle Horeczko）的說法，表示水晶灣救生員本月所發現的雌性黑色鮟鱇魚，從嘴巴到尾鰭約有14英吋長（約35.56公分）。

霍雷茨科在一封電郵中表示，「全球至今為止所蒐集到這種生物的標本，大約只有30隻左右，因此這一次的發現非常具有價值，可能會增加專家對於該物種生活史的了解。」

霍雷茨科透露，該隻雌性黑色鮟鱇魚被送往位於加州洛杉磯市聖派卓（San Pedro）的AltaSea海洋野外實驗室進行檢查後，將移交給洛杉磯自然歷史博物館，「這樣標本就能保存下來，供科學研究使用。目前還不清楚是什麼原因導致這些魚擱淺沙灘，也不清楚為什麼近年來我們這個地方出現2條這種魚。」

據悉，全球深海目前共有300多種鮟鱇魚，其中相模灣鞭冠鮟鱇屬於其中一種，雌性體長可達61公分，足足是雄性的10倍大，在兩性交配時，雄性會附著在雌性的身體上，甚至融合到型態只剩下睪丸，以提供精子的寄生者形式繁衍下一代。