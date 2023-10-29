西班牙最美公主成年了！未來女王「穿軍裝」入伍　3年完成三軍訓練

▲西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）將滿18歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙萊昂諾爾公主（Princess Leonor）將滿18歲，身為下一任西班牙君主的她，生日當天將在西班牙議會舉辦儀式，宣誓永遠效忠憲法。有歐洲「最美公主」之稱的她自小就展現領袖風範，更於今年8月進入軍校就讀。

▲萊昂諾爾公主穿著軍裝和父親菲利普六世一起出席西班牙國慶閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



根據BBC報導，萊昂諾爾公主將於10月31日滿18歲，身為西班牙王位第一順位繼承人的她，當天將在西班牙議會舉行正式儀式，宣示永遠效忠憲法，並接受國會和參議院的勳章。此外，馬德里王宮（Royal Palace in Madrid）當天也會舉辦招待宴，晚上則會在首都郊外的艾爾帕爾多行宮（El Pardo palace）舉行家宴。

▲▼萊昂諾爾公主今年8月進入軍校就讀。（圖／路透）

形象十分良好的萊昂諾爾舉手投足充滿王室風範，自小就跟著父親西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、母親蕾蒂希亞王后（Letizia Ortiz）出席各大活動，且有歐洲最美公主之稱的她，也早已習慣鎂光燈下的生活。

王室傳記作家卡門（Carmen Remírez de Ganuza）表示，出生於2005年的萊昂諾爾需要有自己的故事，「她必須和自己一樣出生於數位時代的人有所連結。」

西班牙的君王身兼三軍總司令，而作為王位第一順位繼承人，萊昂諾爾必須接受和父親一樣的教育和軍事訓練，因此她也在今年8月踏上為期3年的軍旅生活，首先進入薩拉戈薩軍事綜合學院（General Military Academy），接著是馬林海軍軍事學校（Marín Naval Military School）和聖哈維爾總空軍學校（San Javier General Air Academy）

萊昂諾爾受訓完成後，她將獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和太空司令部中尉軍銜，也可以繼續升學完成大學學業。萊昂諾爾若登基，將成為伊莉莎白二世女王（Queen Isabella II，1833年至1868年在位）之後的第一任西班牙女王，也是該國武裝部隊的最高統帥。