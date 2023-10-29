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伊朗爆「5000美軍參與以色列作戰」　美特種作戰司令部：絕對錯誤

▲▼ 圖為以色列國防軍裝甲部隊與步兵部隊，聚集在加薩邊境附近地區，準備進入加薩。（圖／CFP）

▲圖為以色列國防軍裝甲部隊與步兵部隊。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗媒體踢爆，美軍5000名士兵參與以色列27日晚間至28日凌晨的加薩地面進攻行動。針對這則消息，美國特種作戰司令部（SOCOM）否認，「這絕對是錯誤訊息」。

▲▼ 在以色列斯代羅特（Sderot），以色列軍方持續在加薩邊境附近部署士兵、坦克與裝甲車。（圖／CFP）

伊朗塔斯尼姆通訊社引述安全人士消息指出，以色列27日晚間針對加薩發動地面進攻，出動3個師和數個旅從多個地點攻入加薩，試圖把加薩分割成兩個或三個區塊，要在發動下一階段戰事之前，切斷巴勒斯坦抵抗力量之間的聯繫。

消息人士稱，美國大約有5000名軍事人員參與以色列在加薩的地面行動，且美軍指揮官在很大程度上掌控正在進行的行動，而以色列官員對部分軍隊人員的管理能力與忠誠失去信任。

針對相關消息，美國特種作戰司令部發言人28日向俄羅斯衛星通訊社表示，「這絕對是錯誤訊息」。

▲▼ 以色列宣布擴大加薩地帶地面行動規模，加薩發生爆炸，竄出濃煙。（圖／CFP）

▲以色列宣布擴大加薩地帶地面行動規模，加薩發生爆炸竄出濃煙。（圖／CFP）

以色列連續3周不斷轟炸加薩地帶，並於28日宣布戰爭已進入新階段，稱已在加薩各地部署兵力，目標摧毀巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。總理納坦雅胡表示，這將是一場漫長艱難的戰爭。

英國「經濟學人」國防記者約希（Shashank Joshi）接受BBC採訪時表示，以色列對加薩的進攻可能長達數周、甚至數月，因為儘管以軍大規模空中轟炸讓地面部隊戰鬥在某種程度上變得更容易，但也會帶來一些麻煩，「當你像以軍那樣把大片社區轟成廢墟時，你也會讓自己的車輛難以在街道上行駛」。

約希也說，哈瑪斯龐大的地道網絡也是非常困難的障礙，因為以色列軍隊與人質都在隧道內，容易受到伏擊與攻擊，至於切斷加薩通訊可能是種戰術，迫使哈瑪斯武裝成員更依賴無線電通訊或是以軍可以攔截的其他系統。

►加薩破8000死！以軍3階段戰爭計畫曝　聯合國震驚：前所未有的升級
►以軍精銳部隊巷戰火拼哈瑪斯　部署「碉堡剋星」炸毀地道網
►紐時：加薩人沒得吃「哈瑪斯卻囤滿物資」　靠隧道庫存可再戰4個月

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