離婚律師勸「5大職業」別嫁　致命共通點曝光：自戀、控制欲強

▲律師稱，女性挑選老公時，應儘量避免5種職業。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名經常處理離婚案件的律師表示，女性挑選老公時，應儘量避免5種職業，因為他們往往更自戀，更有控制欲。

根據UNILAD報導，一名經常經手離婚案件的律師在TikTok表示，第一次從事家庭法工作時，女同事給她一份應該避免的職業統計數據；而在長期執業後，根據經驗，她發現挑選丈夫應該避免5種職業，排名不分先後。她直言，在這5個職業中，他們往往更自戀，更有控制欲。

女律師指出，第一是消防員，其次是警察、軍人、外科醫生和飛行員，有趣的是，這些職業都是人們在挑選從事工作時，非常常見職業。她也坦言，每次在處理這類案件時，往往也困難很多。

女律師說，「你想想，你是一名警察，帶著槍到處走，等於帶著權威到處走。如果你是外科醫生，你在醫院裡走來走去，每個人都尊敬你，然後你回到家，突然有人要你倒垃圾，我認為這是一個很難完成的轉變。」

女律師提到，尤其是飛行員，當你看到飛行員時，你會想到空軍、軍隊，他們一次控制著大約150-200人的生活，他們受到極大尊重，並且承擔著很大責任，這也會讓他們無形之中變得非常自戀，控制欲也很強。不過女律師也強調，如果妳與從事其中一項工作的人結婚，這並不意味著妳的丈夫也會這樣。

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