辣模「陳屍自家冰箱」手腳遭綁！體內驗出毒品　家人：她已懷孕2月

▲洛杉磯31歲模特兒穆妮被人發現陳屍在自家冰箱中。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州31歲模特兒穆妮（Maleesa Mooney）被人發現陳屍在自家冰箱中，且死狀相當悽慘，除了嘴巴被堵住之外，手腳全都被綑綁在一起。警方初步調查指出，她的體內殘留古柯鹼，而死因是遭人勒斃；穆妮的家人指出，她死亡時懷有2個月的身孕。

根據《紐約郵報》報導，洛杉磯警方9月12日在穆妮位於洛杉磯市中心的住處發現她，當時她的母親報警要求警方到穆妮的住處進行「福利檢查」（welfare check），沒想到警方進入公寓後，就發現她的屍體被卡進冰箱內，全身有鈍器造成的傷痕，明顯是他殺。

洛杉磯郡法醫辦公室月初表示，穆妮的死亡是「暴力殺人」（homicidal violence），驗屍官在其臉部、頭部、背部和左手臂發現鈍器傷，且屍體除了嘴巴被堵住之外，手腳全都被綑綁在一起，體內也有驗出古柯鹼的使用痕跡，根據其傷痕，不排除穆妮是遭到勒斃。

穆妮的家人表示，穆妮死亡時已經懷孕兩個月，「我無法想像她經歷了什麼，光想到這件事就覺得很痛苦。」穆妮的家人還說，穆妮蘋果的iCloud帳號在她死後發出警報，指出有人試圖使用其蘋果iPhone和MacBook。

法醫辦公室指出，「根據穆妮被發現時的情況，她在死前可能捲入一場肢體暴力衝突，有鑑於此，藥物和酒精在她死亡中可能有關鍵影響。」目前警方仍在進行後續調查，尚未有任何嫌疑人被指證。