以軍精銳部隊巷戰火拼哈瑪斯　部署「碉堡剋星」炸毀地道網

▲以色列軍方持續在加薩邊境附近部署士兵、坦克與裝甲車。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列連續3周不斷轟炸加薩地帶，但巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯擁有的地道網相當龐大，如今有消息指出，以色列空軍部署「碉堡剋星」（bunker buster）鑽地彈，第一枚彈頭炸出洞、第二枚彈頭穿透地面摧毀地下結構，搗毀哈瑪斯的地下隧道網絡。

每日郵報報導，以色列精銳部隊28日晚間進入加薩地帶，與哈瑪斯展開激烈巷戰，除了空襲，火砲、坦克砲彈一波波接連來襲。以色列如今準備進行一場漫長艱難的戰事，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，「我們進入戰爭下一階段，昨晚，加薩的地面為之震動，因為我們在地面和地下（哈瑪斯地道網）發動攻擊，這將持續至另行通知為止」。

有消息指出，以色列空軍部署「碉堡剋星」摧毀哈瑪斯地道網絡，第一枚彈頭會炸出一個洞，接著第二枚彈頭可穿透地面摧毀地下結構。

▲以色列宣布擴大加薩地帶地面行動規模，加薩發生爆炸竄出濃煙。（圖／CFP）

以色列至少出動100架轟炸機襲擊哈瑪斯約150個地下目標，以色列城鎮斯代羅特（Sderot）附近待命的坦克車隊緩緩前進，並加速穿越哈瑪斯10月7日越境突襲的圍欄，與加薩地區的部隊車輛會合。在此之際，以色列特種部隊鎖定加薩港發動攻擊。

以色列軍方消息人士29日披露以軍的高風險戰略，「我們的地面行動並不是全面入侵，而是區塊化的形式，這代表我們可以進入一個地區，接著撤出，並在必要時集結更大規模兵力重返此地。」

此人表示，這種方式給哈瑪斯領導層帶來壓力，這種想法是讓挾持人質者造成越來越大的痛苦，促使哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織減少心理戰。

▼ 圖為以色列國防軍裝甲部隊與步兵部隊，聚集在加薩邊境附近地區。（圖／CFP）