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最冷清萬聖節！梨泰院貼滿哀悼紙條　韓年輕人「轉移陣地」擠爆弘大

▲▼梨泰院踩踏悲劇今滿一周年，漢米爾頓飯店外的電子看板寫著哀悼字句，向罹難者與家屬致哀。（圖／CFP）

▲梨泰院踩踏悲劇今滿一周年，漢米爾頓飯店外的電子看板寫著哀悼字句，向罹難者與家屬致哀。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院去年10月底發生踩踏悲劇，導致159人因該場事故罹難，其中包含事後難以忍受酸民嘲諷、目睹親友在現場慘死的生還者。梨泰院踩踏事故今日（29）滿一周年，今年萬聖節周末，梨泰院已不復見過往擁擠的人潮，冷清的街道擺滿哀悼的菊花、牆壁貼滿哀悼紙條，年輕人轉換派對狂歡的戰場。

根據韓媒《中央日報》，在今年最接近萬聖節的周末（10月27至28日），位於首爾特別市龍山區的梨泰院與往年相比顯得冷清許多，經該媒體記者實際走訪，發現兩天以來幾乎找不到萬聖節變裝、Cosplay的人潮，當地商家也不再掛上南瓜燈、蝙蝠等萬聖節裝飾，就連相關的慶祝活動也顯得更為低調，甚至巡邏的警察、公務員還比一般民眾多。

▼梨泰院巷弄現裝滿監視器供警方隨時控管人潮，建築外牆貼滿哀悼紙條。（圖／路透）

▲▼梨泰院巷弄現裝滿監視器供警方隨時控管人潮，建築外牆貼滿哀悼紙條。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏悲劇事發現場「10.29記憶與安全之路」貼滿哀悼紙條，一名女性站著拭淚。（圖／CFP

▲梨泰院踩踏悲劇事發現場「10.29記憶與安全之路」貼滿哀悼紙條，一名女性站著拭淚。（圖／CFP）

此次梨泰院的警方繃緊神經，早在晚間6時就開始在長達300公尺的世界飲食文化街設置1公尺長的封鎖線、管制人員進出，同時吹起口哨糾察擅闖馬路的民眾。警方表示，「不僅得監控人潮密集程度，就連現場有無出現可疑犯罪，也在警方監控工作的範圍內。」

28日晚間8時，29歲的成姓民眾素顏走在梨泰院街道上，他穿白色T-Shirt、黑色褲子、批上黑色夾克，衣著顯得相當普通，他表示過去每一年都會以奇裝異服造訪梨泰院，「至少需要有萬聖節變裝才會好玩，但是今年大家都太敏感了，得經常注意其他人的眼光，所以我後來想想還是算了。」

越南歸仁街為梨泰院當地的重點管理區域，不過巡邏中的警察和龍山區廳公務人員反而比萬聖節派對的參加民眾還要多。

▼警方在梨泰院世界飲食文化街設置長達200公尺的秩序維持柵欄，引導單行線。（圖／CFP）

▲▼警方在梨泰院世界飲食文化街設置長達200公尺的秩序維持柵欄，引導單行線。（圖／CFP）

▲▼今年10月27日，民眾在梨泰院踩踏悲劇發生一周年時經過事發現場。（圖／CFP）

▲今年10月27日，民眾在梨泰院踩踏悲劇發生一周年時經過事發現場。（圖／CFP）

在當地擺攤販售螢光頭飾的55歲金姓民眾比出X手勢，「開業就等於停業！我連續5年在這裡擺攤，像今年這樣沒有萬聖節的氣氛，我還是第一次見到」；38歲的加拿大民眾則表示，「我能夠理解眼下是值得悲傷的時刻，不過一想到以後在韓國可能無法慶祝萬聖節，就覺得很可惜」。

比起萬聖節慶祝氣氛，今年梨泰院哀悼氛圍更加濃烈，踩踏事故現場旁的漢米爾頓飯店外的電子看板也顯示白色菊花圖案和哀悼字樣，「向10月29日萬聖節踩踏慘劇的罹難者與家屬致上最深的哀悼」。

現場則不乏前來悼念的人潮。24歲的尹某表示，「附近花店的菊花幾乎都快賣完了，我只好拿白色的花代替」；不過也有另一派人認為冷清景象很可惜，25歲民眾金桓（音譯）表示，「今年萬聖節強調安全和追思，且氛圍比起往年都還要沉重，是一項不爭的事實。然而悲劇罹難者在天之靈，應該也不希望梨泰院淪為充滿憂鬱的空間」。

▲▼高達8、9萬人在接近萬聖節的周末，聚集在弘大商圈。（圖／達志影像／newscom）

▲高達8、9萬人在接近萬聖節的周末，聚集在弘大商圈。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，比起冷清且充滿沉痛氣氛的梨泰院，南韓年輕族群顯然是轉移萬聖節狂歡的陣地，因為首爾弘大商圈便擠滿萬聖節裝扮的人潮，有人扮演小丑、魔女、甚至是北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，而光是一走出地鐵弘大入口站的9號出口，就能聽到此起彼落的警察吹哨聲，隨便一間酒吧就有20至30人在店門外排隊等著進場。

首爾市府指出，梨泰院27日晚間10時約有1萬2000人聚集、28日晚間7時有1萬4000人聚集；然而弘大商圈附近，光是27日晚間10時就有8萬人、28日晚間7時更攀升至9萬人。顯然，年輕族群將狂歡陣地從梨泰院轉移至弘大。

▲▼警消在首爾洪大商圈加強巡邏、管控人潮，設置治療傷者的臨時攤。（圖／達志影像／newscom）

▲▼警消在首爾洪大商圈加強巡邏、管控人潮，設置治療傷者的臨時攤。（圖／達志影像／newscom）

▲▼警消在首爾洪大商圈加強巡邏、管控人潮，設置治療傷者的臨時攤。（圖／達志影像／newscom）

不過弘大周末並未傳出安全方面的問題，因為只要人潮開始湧現，警方便會維持交通秩序、限制車輛進出道路，讓行人的可步行面積變得更寬；而當弘通大街附近巷弄人潮湧現後，警方便會高喊「別再進去了」，試圖分散人潮；地鐵弘大入口站9號出口平時攤商櫛比鱗次，但到了今年萬聖節周末的27至31日，便有志一同決定暫時停止營業，供警方設置封鎖線疏散人潮。

►梨泰院踩踏將滿周年！961件遺物擺警局沒人敢領　怕喚起悲痛回憶

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