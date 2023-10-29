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老公愛的是男人「還帶證婚好友開房間」　正宮崩潰：難怪不碰我

▲▼來自印尼的梅莉莎（Meilisa Marditawati）與出軌丈夫離婚。（左圖／翻攝dream.co.id；右圖／翻攝beautifulnara.com）

▲梅莉莎發現丈夫出軌，外遇對象還是婚禮當天的見證人之一。（左圖／翻攝dream.co.id；右圖／翻攝beautifulnara.com）

記者吳美依／綜合報導

來自印尼的梅莉莎（Meilisa Marditawati）發現，丈夫在婚後性格大變，非常冷淡、不喜歡肢體接觸，更遑論發生親密關係。她後來才知道，先生早就移情別戀，第三者不僅是一名男性，還是在夫妻倆婚禮上擔任見證人的男方好友。

星洲日報等外媒報導，梅莉莎去年9月與丈夫里茲卡（Rizka Khoirul Atok）舉辦隆重婚禮，未料婚後僅2個月，感情就急速降溫，老公非常討厭肢體接觸，碰到了還會生氣。她形容，與交往時的貼心與呵護相比，先生可說是完全變了個人。

後來，梅莉莎忍不住偷看丈夫手機，竟發現里茲卡與一名死黨對話親密又鹹濕，甚至在婚後多次共同入住飯店。更令她無法接受的是，在婚禮當天，這位死黨還開心到場祝賀。

▲▼來自印尼的梅莉莎（Meilisa Marditawati）與出軌丈夫離婚。（圖／翻攝Instagram@meylisazaara）

▲▼來自印尼的梅莉莎（Meilisa Marditawati）與出軌丈夫離婚。（圖／翻攝Instagram@meylisazaara）

▲梅莉莎歷經五個多月抗爭，終於恢復單身。（圖／翻攝Instagram@meylisazaara）

梅莉莎得知自己遭到背叛太過心痛，立刻決定要離開丈夫，經歷5個多月官司與11次出庭，終於在本周被法院宣判正式離婚。她在Instagram記錄心路歷程，與律師一起走出法院時，開心地舉手歡呼，恢復單身的喜悅之情，也全寫在臉上。

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