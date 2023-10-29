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哈瑪斯攻以色列「華府3大策略被打亂」　專家：恐又捲入中東戰爭

▲▼美軍駐敘利亞的軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中東政策備受考驗。圖為美軍駐敘利亞的軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

阿拉伯研究與政策研究中心（ACRPS）政策分析負責人卡巴蘭（Marwan Kabalan）指出，哈瑪斯對以色列的攻擊不僅改變中東情勢，也讓華府3大策略陷入混亂。他投書《半島電視台》指出，美國裁撤中東駐軍、推動以阿關係正常化、與伊朗緊張局勢降溫，處處受到衝擊，甚至面臨又捲入另一場中東戰爭的風險。

1、以色列與沙烏地阿拉伯「關係正常化」受阻

過去三年，美國政府推行「重返亞洲」（pivot to Asia）策略，試圖縮減中東參與，並把焦點移往中國。為了做到這一點，華府希望「冷卻」中東緊張局勢。不過，哈瑪斯的攻擊，有效凍結了以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的進程，也阻撓了區域安全的安排。

此前，美國試圖在中東建立一條經濟廊道，連結印度、中東與歐洲，一方面提振新德里盟友的影響力，另一方面挑戰中國在該地區的勢力，並且回應一帶一路。根據提議計畫，這條經濟廊道分成2部分，東部廊道從印度連結至阿拉伯海灣國家，另一條廊道從海灣國家開始，透過約旦與以色列抵達歐洲。但如今，這些全都戛然而止。

▲▼ 美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

2、扭轉「減少中東軍事存在」政策

此前，美國希望且實際逐步減少駐中東軍事存在，但在哈瑪斯發動攻擊後，又下令執行「抗伊斯蘭國戰爭」之後最大規模的軍事集結，防止第三方針對以色列開闢另一條戰線。

五角大廈在地中海東部及波斯灣各自部署航空母艦，總共能提供逾百架具攻擊能力的飛機，設置戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的巡洋艦、驅逐艦與潛艇等。

3、與伊朗降溫失敗

僅僅一個月前，美國與伊朗才針對換囚、釋出價值60億美元的伊朗凍結資產達成協議，希望鼓勵德黑蘭當局限制他們在敘利亞及伊拉克的民兵組織，不要再對美軍發動攻擊。但過去一周的發展表明，這個安排未能持續下去。

敘利亞與伊拉克的親伊朗武裝組織對美軍基地發動攻擊，導致多名美國官兵或人員受傷。華府官員宣稱，美軍在紅海北部攔截了葉門叛軍「胡塞運動」（Houthis）的無人機與導彈。

卡巴蘭認為，這一切都意味著，美國面臨被捲入另一場中東戰爭的風險。

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