不只加薩！以色列軍隊突襲約旦河西岸城市　槍響連爆

▲圖為巴勒斯坦人日前檢查清真寺受損情況。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列28日宣布戰爭已進入新階段，目標摧毀巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。以色列29日凌晨持續轟炸加薩北部，戰機呼嘯而過，同時派出大批部隊襲擊約旦河西岸城市哲寧（Jenin），與巴勒斯坦當地武裝份子交戰，槍響連爆。

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Heavy gunfire has erupted after Israeli forces entered Jenin in the West Bank moments ago pic.twitter.com/eqBSc9M95C — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

綜合中東之眼、半島電視台等報導，依據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）的消息，以軍29日凌晨攻入哲寧多個社區街道，這是自以哈戰爭爆發以來，在約旦河西岸發生的最新攻擊行動。根據社群媒體流傳的影片，以色列軍隊進入哲寧後爆發衝突，槍響連爆，有消息稱以色列車輛遭爆炸裝置擊中。

在此之際，以色列持續朝加薩北部進行轟炸，當地通訊網路27日晚間通訊網路近乎全斷，這也讓加薩地區的媒體連帶受到封鎖，許多巴勒斯坦人、援助組織都表示與加薩人員失聯，這狀況在至今最猛烈空襲行動之中造成訊息真空。

WATCH: North Gaza saw continuous Israeli bombardment in the early hours of Sunday, in an almost total media blackout, with only a few journalists and civilians sharing what is happening due to having international e-Sims pic.twitter.com/h8V14kPuHv — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 29, 2023

CNN駐以色列西部城市斯代羅特（Sderot）記者尼克羅伯遜（Nic Robertson）於當地28日深夜11時進行現場轉播時提到，團隊除了聽到多架戰機在空中飛行的聲音，也看見加薩方向閃現巨大亮光。他說，除了空襲，還能聽見從他所在位置朝加薩地帶發射火砲與重機槍的聲音。

另外，CNN駐以色列南部阿什克隆（Ashkelon）記者傑瑞米戴蒙德（Jeremy Diamond）透露，他的所在位置距離加薩邊境約6英里（約9.6公里），而28日晚間的爆炸聲是數周以來最大的，「（爆炸）使得整個房間都在晃」。

BBC指出，自從以色列展開報復性反擊之後，加薩至今已有超過8000人死亡。