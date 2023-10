不只加薩！以色列軍隊突襲約旦河西岸城市　槍響連爆

▲圖為巴勒斯坦人日前檢查清真寺受損情況。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列28日宣布戰爭已進入新階段,目標摧毀巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。以色列29日凌晨持續轟炸加薩北部,戰機呼嘯而過,同時派出大批部隊襲擊約旦河西岸城市哲寧(Jenin),與巴勒斯坦當地武裝份子交戰,槍響連爆。

綜合中東之眼、半島電視台等報導,依據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社(WAFA)的消息,以軍29日凌晨攻入哲寧多個社區街道,這是自以哈戰爭爆發以來,在約旦河西岸發生的最新攻擊行動。根據社群媒體流傳的影片,以色列軍隊進入哲寧後爆發衝突,槍響連爆,有消息稱以色列車輛遭爆炸裝置擊中。

在此之際,以色列持續朝加薩北部進行轟炸,當地通訊網路27日晚間通訊網路近乎全斷,這也讓加薩地區的媒體連帶受到封鎖,許多巴勒斯坦人、援助組織都表示與加薩人員失聯,這狀況在至今最猛烈空襲行動之中造成訊息真空。

WATCH: North Gaza saw continuous Israeli bombardment in the early hours of Sunday, in an almost total media blackout, with only a few journalists and civilians sharing what is happening due to having international e-Sims pic.twitter.com/h8V14kPuHv