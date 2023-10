想買戰機翱翔天際嗎？哈薩克拍賣「蘇聯老戰機」117架　開價1314億

▲俄羅斯一架米格-31戰鬥機停靠在敘利亞赫梅米姆空軍基地。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

哈薩克擁有中亞地區最先進的空軍,用於對恐怖武裝分子、叛亂組織與地區內非國家實體組織進行低空地面攻擊,近年來為了更新裝備、提升戰鬥力,不僅向俄國購買先進且經實戰測試的戰鬥機,更決定對外出售117架老舊蘇聯戰機,由國營軍事企業負責出售,總價值為1.9兆堅戈(約新台幣1314億元)。

根據《富比士》哈薩克版報導,哈薩克最近為了更新軍事裝備,決定對外出售117架1970至80年代製造的聯時期退役戰機,包括米格-31、米格-27、米格-29、Su-24戰鬥轟炸機,這些戰機先前曾在哈薩克的阿拉木圖、阿拜、加拉干達、奇姆肯特地區的軍事單位服役,目前由該國工業基礎設施發展部國防訂單委員會下屬的國營企業Qazarnauliexport目責管理訂單。

哈薩克軍方在網路上公開的評估報告指出,「經過評估後,認為這些戰機太過老舊,因此必須報廢處理。就算經過現代化改造,也無法具有經濟上的可行性。有鑑於該評估資產的技術條件、獨特性,若將其用於其他目的,包括作為備件來源,是項不可行的方案。」

