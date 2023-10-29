以色列家屬質疑「地面行動」危害人質　哈瑪斯急找8俄籍公民

▲以色列被綁人質家屬。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡28日與被哈瑪斯人質的家屬會面，他們質疑以色列軍方地面行動可能危害到人質安全，卻未得到軍方任何解釋。另一方面，哈瑪斯代表團與俄羅斯外交部會面後，目前正在積極尋找被綁架的8名俄羅斯公民。

根據以色列時報、BBC報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日襲擊以色列後，綁架了200多名人質，而人質家屬28日與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時指出，他們對於軍方發起的地面行動感到相當擔憂，尤其當部隊進入加薩走廊北部的那個晚上「是最糟糕的」。

▲以色列被綁人質家屬走上特拉維夫街頭要求政府救回親人。（圖／路透）



家屬指出，以色列官方沒有向他們解釋，地面行動是否會影響229名人質的安危。納坦雅胡在會中向家屬承諾，將會進一切努力將人質帶回家，解救人質是軍方不會放棄的目標之一，「壓力是關鍵，（哈瑪斯的）壓力越大，機會就越大。」

納坦雅胡表示，戰時內閣確實已討論過用巴勒斯坦囚犯換取人質的做法，不過未透露細節。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）指出，哈瑪斯必須做到談判桌前，但目前情況相當複雜，「軍事壓力越大、火力越強，我們打擊哈瑪斯的次數越多，我們就越可能讓他們同意解決方案，帶你們的親人回家。」

據了解，被綁至加薩的人質包含數十名孩童與老人，還有軍事人員；以色列政府稱，被綁人質中有135人擁有雙重國籍。目前哈瑪斯已釋放4名人質，包含2名以色列婦女、1名美籍以色列婦女及其女兒。

與此同時，哈瑪斯代表團訪問俄羅斯後，正積極尋找被綁到加薩走廊的8名以色列、俄羅斯雙重國籍人質。

哈瑪斯高階官員馬佐克（Moussa Abu Marzouk）表示，他們透過俄羅斯外交部收到這份名單，「我們正在尋找這些人，但很困難，若是順利找到，我們會釋放這些人，我們非常重視這份名單，將會認真處理，因為我們把俄羅斯視為最親密的朋友。」