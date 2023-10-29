26歲正妹成22寶媽！500萬找代孕「想生105個」　結果富商尪吸毒被抓

▲俄羅斯26歲辣媽克里斯蒂娜透過代理孕母連續生下21個孩子。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯26歲辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）過去曾是一名脫衣舞孃，而她嫁給58歲富商蓋利普後，兩人積極透過代理孕母造人，曾在同一年生了20個孩子，而現在身為22寶媽的她坦承，希望可以和丈夫生下105個孩子，組成一個超大家庭，無奈的是，她的富商老公今年初因持有毒品被判8年監禁。

綜合外媒報導，克里斯蒂娜和前夫生有一女，而她嫁給蓋利普（Galip Ozturk）後，搬進東歐國家喬治亞的一棟3層樓豪宅，夢想共同養育105個孩子。為了盡快達成夢想，他們砸下16.8萬歐元（約新台幣507萬元），透過代理孕母生下21個孩子，其中有20個孩子是在2020年出生。

▲克里斯蒂娜嫁給蓋利普後，兩人積極透過代理孕母造人。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）



克里斯蒂娜透露，她每周要花上4600歐元（約台幣16萬元）購買孩子們的生活必需品，包含20袋尿布、53罐嬰兒奶粉，而每年光是聘請保姆的費用就超過9萬歐元（約新台幣270萬元）。

克里斯蒂娜時常在Instagram曬出一大堆孩子的照片，她過去曾表示，選擇代理孕母的原因是，她和蓋利普希望能「盡快」生下更多孩子，「我可以告訴你，我的日子從來不無聊，我一直和孩子們在一起，做著媽媽會做的事情。」

不過，如今克里斯蒂娜的「百人家庭」計畫可能得先喊暫停，因為蓋利普去年5月因持有大量毒品被捕，還被指控逃稅、偽造文書和洗錢，並於今年初被判8年監禁。事實上，蓋利普出生於土耳其，在1996年涉嫌謀殺被判終身監禁後，於2018年逃離土耳其。

克里斯蒂娜在Instagram上坦承，沒有丈夫在身邊，生活確實變得困難，「當我的心思都放在等待丈夫回家時，真的很難快樂地討論家庭瑣事，但我相信他回來的那天一定很快會到。」