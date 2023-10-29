諾亞方舟真的存在？　考古學家發現「5000年前船形土堆」

▲土耳其亞拉拉特山上發現疑似諾亞方舟的遺跡。（圖／翻攝自Facebook／Noah`s Ark Discovered Project）



記者張方瑀／綜合報導

傳說中的「諾亞方舟」可能真的存在？考古學家在土耳其最高峰上發現一處船形土堆，初步分析含有黏土和海洋物質成分，而且推斷遺址存在於5000年前，與《聖經》紀載的大洪水時間一致。

根據《太陽報》報導，由土耳其伊斯坦堡技術大學（ITU）、安德魯大學（Andrew University）和阿格易卜拉欣塞森大學（AICU）專家組成的團隊於2021年發現這處船形遺跡，其位置在土耳其最高峰亞拉拉特山（Ararat）上，海拔超過5000公尺，而此處正是聖經《創世記》一篇中所記載，諾亞方舟在大洪水後最後停泊的地方。

▲土耳其亞拉拉特山上發現疑似諾亞方舟的遺跡。（圖／翻攝自Facebook／Noah`s Ark Discovered Project）



考古團隊2022年12月在船形遺跡採集了岩石和土壤樣本，初步分析確定裡面含有黏土與海洋物質。AICU教授卡亞（Faruk Kaya）表示，「初步研究發現，自西元前5500年至3000年的青銅器時代以來，這個地區就有人類活動，而大家都知道諾亞方舟所遇到的大洪水事件，可以追溯至5000年前，而那個年代這個地區也有生命活動。」

依照《聖經》紀載，地球在5000年前曾遭遇大洪水，而當時上帝指示諾亞建造一艘長515英尺、寬86英尺、高52英尺的大船，讓諾亞的家人和各種陸地生物躲避，最終逃過一劫。

雖然許多宗教書籍、神話和傳說都將大洪水視為曾發生的歷史事件，但大多數學者和考古學家並不相信所謂諾亞方舟的故事。

澳洲雪梨大學（University of Sydney）「年輕地球創造論」（Young Earth creationism）學家斯奈林就曾指出，亞拉拉特山不可能是方舟停靠的地方，因為該座山脈是在大洪水退去後才形成的。