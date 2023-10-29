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紐時：加薩人沒得吃「哈瑪斯卻囤滿物資」　靠隧道庫存可再戰4個月

▲▼加薩地道。（圖／CFP）

▲西方與阿拉伯官員說法指出，哈瑪斯在加薩地下隧道中囤積大量物資。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》指出，加薩人苦尋食物與飲水之際，哈瑪斯卻坐擁豐富的供應寶藏。根據西方及阿拉伯官員說法，這些物資被囤積在他們所挖的地下隧道，庫存量可讓戰士們再撐3至4個月。

哈瑪斯7日發動攻擊後，加薩地區被以色列「全面封鎖」，200多萬居民面臨嚴重物資匱乏，僅能依靠少量食物與飲水勉強度日，燃料緊急庫存也將耗盡，外界提供的援助如杯水車薪，百姓深陷人道主義危機。隨著當地政府與國際社會發出求救聲浪，以色列卻指控，哈瑪斯握有大量物資，卻不願提供給平民。

▲▼ 圖為以色列士兵2013年10月13日進入以色列加薩邊境附近發現的隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲2013年10月13日，以色列士兵進入加薩邊境附近發現的隧道。（圖／達志影像／美聯社）

多名西方與阿拉伯官員認為，以色列的說法是有根據的。他們宣稱，哈瑪斯多年來在加薩挖出數十公里的地下隧道，並在那裡儲存了一場持久戰所需的所有物資，包括汽車與火箭彈燃料，炸藥、彈藥和製作原料，大量食物飲水及藥品。

一名黎巴嫩高官說，哈瑪斯人數預計3.5萬至4萬人，已經擁有足夠物資，能在缺乏補給的情況下，持續戰鬥3至4個月。他們還能在地下碉堡製造武器，躲過以色列的先進監視系統，這讓過去仰賴、通往埃及的走私路線變得沒那麼重要。

不過，所有西方與阿拉伯官員都要求匿名，因為他們揭露了來自消息人士、攔截通訊與其他情報來源的資訊。

值得注意的是，加薩被封鎖逾2周以來，哈瑪斯的戰鬥能力似乎未被削弱，7日後向以色列發射數百枚火箭彈，還擊退了以軍入侵。被哈瑪斯釋放的其中一名人質也證實，該組織向囚犯提供了藥品、洗髮乳、女性衛生用品等物資。

▲▼一名巴勒斯坦青年在加薩市走向哈瑪斯所管理的軍事演習地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名巴勒斯坦青年走向哈瑪斯所管理的軍事演習地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》寫道，「物資供應情況說明了哈瑪斯身為一個戰鬥勢力相對成熟，軍事專業人士之間也流傳一句至理名言，『業餘談戰略，專業談後勤。』但是，隨著加薩居民面臨人道主義災難，哈瑪斯庫存引發了一個問題，如果有任何責任的話，他們對於平民負有哪些責任？」

埃及戰略分析師加塔斯（Samir Ghattas）認為，哈瑪斯會非常謹慎使用隧道庫存，不太可能願意提供食物或任何物資援助平民，「哈瑪斯只在乎自己。對於哈瑪斯而言，加薩民眾絕對毫無意義。」

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