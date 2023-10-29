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飛機上哪裡最髒？廁所只排第5名　空姐曝「都沒消毒」

▲▼飛機上的折疊式托盤桌。（圖／CFP）

▲國外多份研究或報導指出，飛機上最髒的地方是托盤桌。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國《每日郵報》指出，飛機上最髒的地方是座椅後背托盤桌，而一般人認為較不乾淨的廁所只排在第五名。外國一名女性空服員也透露，在航班與航班之間，飛機廁所通常只會被快速擦拭，她與同仁們都會盡量避免上廁所。

《每日郵報》列出「飛機上最髒的地方」排行榜，第一名至第五名依序為「托盤桌」、「座椅頭枕」、「椅背收納網袋」、「廁所門鎖」與「廁所」。

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

美國網站travelmath曾邀請微生物學家，在5個機場與4個航班實測，結果也發現飛機托盤桌是最髒的地方，每平方英寸高達2155個菌落形成單位（CFU），而廁所馬桶沖水按鈕每平方英寸則是265個CFU，前者細菌量為後者的8倍之多。

網路論壇Reddit分版「問我任何事」（Ask Me Anything）上，帳號sassy_chick01的網友自稱33歲女性空服員，發文回應人們在旅途中產生的好奇與疑惑。

一名網友詢問，「說真的，飛機有多髒？廁所呢？」她坦承，「飛機很骯髒，他們不會給它消毒。在航班之間，廁所基本上只會被很快地擦一擦。」此外，空服員與乘客使用相同的廁所，「但如果可能的話，我們大多數人都避免去廁所。」

也有專家建議，人們搭機時可以自行攜帶毯子，因為剛洗好的毯子和枕頭只提供給當天第一個航班，那趟飛行結束後，這些物品都會被摺疊起來，然後給下一批乘客使用。

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